Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

El evento, apoyado por varias entidades, incluyó atención médica, corte de cabello y la recepción de quejas. Fuente: Difusión.

La coordinación distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una Mesa de Partes Itinerante en el centro poblado de Cascajal, la cual benefició a medio centenar de pobladores. En el evento también hubo atenciones médicas.

A cargo de la orientación legal a la población estuvo la magistrada Pamela Tello Casana del Segundo Juzgado de Violencia Familiar quien también se desplazó hasta el colegio 88049 de Cascajal Bajo para dar una charla sobre bullying a 90 alumnos del primer año de educación secundaria.

La magistrada y personal de apoyo de la Corte del Santa participaron de la ceremonia de izamiento, así como en la entrega de un patrullero al puesto de auxilio rápido del centro poblado.

Personal de la Oficina Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control del Santa, también se hizo presente para recibir quejas sobre retardo en proveer, notificaciones, emisión de sentencias, entre otros.

La atención médica estuvo a cargo de personal médico de la posta de salud del lugar, mientras que el corte de cabello a los pobladores de todas las edades lo realizó personal del Instituto Rosa Merino Center.

La actividad fue organizada por la coordinación distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, y la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte del Santa.

