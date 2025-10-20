Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

La agresión ocurrió el 23 de agosto, cuando Mendoza golpeó e insultó a la víctima, junto a su hija presente. Fuente: Difusión.

Santos Alejandro Mendoza Mantilla (65), fue condenado a 2 años, un mes y 22 días de pena privativa de la libertad efectiva, por ser el autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. La condena fue impuesta por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa.

El sujeto fue sentenciado, tras comprobarse que el pasado 23 de agosto, por inmediaciones de la avenida Pacífico en Nuevo Chimbote, golpeó e insultó a su ex conviviente, sin importarle la presencia de una de sus hijas. Efectivos policiales que fueron alertados por transeúntes de la agresión, lograron capturar al abusivo.

Durante el juicio oral, la víctima indicó que antes de ser atacada con una patada, el imputado la amenazó con mandarla matar por haberlo denunciado, por anteriores agresiones a sus propias hijas.

Finalmente, en aplicación del primer párrafo concordante con el segundo párrafo inciso 7 del Código Penal, la jueza Mariela Serrano Goicochea decidió sentenciar al agresor a dos años, un mes y 22 días de prisión efectiva. La condena se ejecutará, apenas el superior jerárquico la confirme.

En tanto, se ordenó a Santos Mendoza una serie de normas de conducta que deberá cumplir o en caso contrario, se hará efectiva la condena impuesta.