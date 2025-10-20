Titular de la Corte del Santa reafirma apoyo al INEI durante últimos días de Censo Nacional

Durante la Mesa de Articulación Regional, se presentó un balance sobre el avance en la cobertura de viviendas en Áncash. Fuente: Difusión.

Durante la Mesa de Articulación Regional, se presentó un balance sobre el avance en la cobertura de viviendas en Áncash. Fuente: Difusión.

El Dr. Oscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa reafirmó el apoyo institucional al INEI, en el tramo final del Censo Nacional 2025. Lo manifestó durante la Mesa de Articulación Regional para la Seguridad del Personal Censal, realizada esta mañana con la participación de Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la cual se presentó un balance del avance en la cobertura de viviendas alcanzadas hasta la fecha en la región Áncash.

"En nombre del Poder Judicial quiero expresar la alegría por el apoyo prestado al INEI, el cual continuaremos brindado, porque conocemos y sabemos que la información que se obtenga tras el censo nacional, va a servir para fijar las políticas nacionales en materia económica, laboral, agraria y otras", señaló el titular judicial.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, agradeció el permanente acompañamiento de la PNP a los censistas, lo que ha permitido un avance sostenido del trabajo en todo el país y, en algunos casos, el control oportuno de situaciones que pusieron en riesgo la integridad del personal censal.

“En nombre del Instituto Nacional de Estadística e Informática, expreso nuestro reconocimiento al compromiso del Ministerio del Interior con la seguridad y el orden en todo el país”, manifestó.

Cuando faltan quince días para concluir el Censo Nacional 2025, el número de viviendas censadas a nivel nacional alcanzó 12 millones 374 mil 659, lo que representa el 89% del total programado (13 millones 902 mil 909 viviendas).