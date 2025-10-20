HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Judicialidad

Titular de la Corte del Santa reafirma apoyo al INEI durante últimos días de Censo Nacional

El Dr. Óscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, reafirma el apoyo al INEI en el tramo final del Censo Nacional 2025, crucial para políticas nacionales.

Durante la Mesa de Articulación Regional, se presentó un balance sobre el avance en la cobertura de viviendas en Áncash. Fuente: Difusión.
Durante la Mesa de Articulación Regional, se presentó un balance sobre el avance en la cobertura de viviendas en Áncash. Fuente: Difusión.

El Dr. Oscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa reafirmó el apoyo institucional al INEI, en el tramo final del Censo Nacional 2025. Lo manifestó durante la Mesa de Articulación Regional para la Seguridad del Personal Censal, realizada esta mañana con la participación de Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la cual se presentó un balance del avance en la cobertura de viviendas alcanzadas hasta la fecha en la región Áncash.

"En nombre del Poder Judicial quiero expresar la alegría por el apoyo prestado al INEI, el cual continuaremos brindado, porque conocemos y sabemos que la información que se obtenga tras el censo nacional, va a servir para fijar las políticas nacionales en materia económica, laboral, agraria y otras", señaló el titular judicial.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, agradeció el permanente acompañamiento de la PNP a los censistas, lo que ha permitido un avance sostenido del trabajo en todo el país y, en algunos casos, el control oportuno de situaciones que pusieron en riesgo la integridad del personal censal.

En nombre del Instituto Nacional de Estadística e Informática, expreso nuestro reconocimiento al compromiso del Ministerio del Interior con la seguridad y el orden en todo el país”, manifestó.

Cuando faltan quince días para concluir el Censo Nacional 2025, el número de viviendas censadas a nivel nacional alcanzó 12 millones 374 mil 659, lo que representa el 89% del total programado (13 millones 902 mil 909 viviendas).

Notas relacionadas
Personal de salud de centro ‘La Florida’ son extorsionados tras presunta falta de atención médica en Chimbote

Personal de salud de centro ‘La Florida’ son extorsionados tras presunta falta de atención médica en Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

LEER MÁS
Confirman condena de 9 años de cárcel para profesor sentenciado por tocamientos a menor

Confirman condena de 9 años de cárcel para profesor sentenciado por tocamientos a menor

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

LEER MÁS
9,221 medidas de protección otorgó el Módulo Judicial integrado durante el presente año

9,221 medidas de protección otorgó el Módulo Judicial integrado durante el presente año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Judicialidad

Dr. Cuipa Pinedo resalta que la oralidad familiar pondrá en el centro el interés superior de los niños y adolescentes

Tumán: Corte de Lambayeque dispone prisión preventiva contra “Reynaldo”, investigado por robo agravado

Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque supera distancias para atender casos de familias vulnerables

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025