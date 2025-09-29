HOYSuscripcion LR Focus

Corte del Santa participa en charla de sensibilización por la Semana Internacional de las Personas Sordas

En la Semana Internacional de las Personas Sordas, la Asociación de Sordos de Chimbote realizó una charla de sensibilización para promover la inclusión y respeto hacia esta comunidad.

La actividad busca generar conciencia social y fortalecer políticas públicas. Fuente: Difusión.

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, la Asociación de Sordos de Chimbote realizó hoy una charla de sensibilización dirigida a autoridades y ciudadanía, con el propósito de promover la inclusión, el respeto y la eliminación de barreras comunicacionales que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en la vida diaria.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Óscar Pérez Sánchez, así como de la Dra. Nery Fernandez Ramírez, fiscal de la Tercera Fiscalía de Familia, el señor Leodegario López Mariños, presidente de la Asociación de sordos de Chimbote, el modelo linguístico Paul López, y más de medio centenar de personas sordas y estudiantes incluidos en la Básica regular, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la conciencia social en torno a los derechos de las personas sordas.

Durante el evento, la Asociación de Sordos de Chimbote entregó un reconocimiento al Dr. Pérez Sánchez, "en reconocimiento a su invaluable apoyo, compromiso y dedicación con la comunidad sorda, demostrando sensibilidad, empatía y un firme compromiso con la inclusión y la equidad".

En la actividad, se resaltó la importancia de generar espacios de integración que permitan la igualdad de oportunidades y la plena participación de esta comunidad en distintos ámbitos sociales, educativos y laborales. La charla forma parte de las acciones conmemorativas que se desarrollan en todo el mundo para reafirmar el compromiso con una sociedad más justa e inclusiva.

