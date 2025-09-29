Confirman 31 años de cárcel para sujeto que ultrajó a joven en Nuevo Chimbote

Pese a que la defensa solicitó la nulidad de la sentencia, los magistrados confirmaron la culpabilidad. Fuente: Difusión.

Pese a que la defensa solicitó la nulidad de la sentencia, los magistrados confirmaron la culpabilidad. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la sentencia de 31 años de pena privativa de la libertad impuesta a Sebastián Imanol Castilla Nolasco (23), un depravado sujeto que ultrajó sexualmente a una joven aprovechando que estaba en estado de embriaguez, tras una celebración familiar en Nuevo Chimbote.

Los execrables hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2024, durante una reunión social en una vivienda y que se prorrogó hasta la madrugada. El abusador compró un par de botellas de vino para departir con los presentes.

Cuando la mayoría de los presentes se fueron a descansar, Castilla Nolasco se quedó bebiendo con la mujer, para luego abusar de ella, aprovechando que se sentía cansada. Al percatarse de la violación, la agraviada comenzó a llamar a sus familiares, mientras el agresor pedía perdón y aseguraba que no sabía lo que hacía.

Una vecina que oyó los gritos de la agraviada llamó a la comisaría de Buenos Aires. Al llegar, los efectivos policiales capturaron a Sebastián Castilla.

En primera instancia los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial encontraron culpabilidad en el imputado y le impusieron 31 años de cárcel por los delitos de violación sexual agravada y de actos libidinosos sin consentimiento.

La defensa de Sebastián Imanol interpuso un recurso de apelación, solicitando la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio oral, bajo el argumento que no se valoraron correctamente las pruebas actuadas.

Para los jueces integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, los delitos estaban acreditados, por lo tanto decidieron unánimemente confirmar la condena de primera instancia.