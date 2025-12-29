HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Mirtha Vásquez inhabilitada? y Álvaro Paz de la Barra en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de La Libertad realizó sorteo de canastas navideñas en reconocimiento a trabajadores CAS

Esta Navidad simboliza una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer la solidaridad en la familia institucional del distrito judicial de Trujillo.

La presidenta de la Corte Superior destacó el gesto como un agradecimiento a la dedicación de los servidores. Fuente: Difusión.
La presidenta de la Corte Superior destacó el gesto como un agradecimiento a la dedicación de los servidores. Fuente: Difusión.

En un ambiente de unión y reconocimiento, gracias a la valiosa colaboración de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y de los magistrados y magistradas de las diversas instancias de Trujillo y provincias, se llevó a cabo el sorteo de 87 canastas navideñas destinadas a los trabajadores CAS que perciben menos de S/ 1 950.

Este noble gesto simboliza nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento al compromiso, la vocación de servicio y la identificación institucional de los servidores jurisdiccionales y administrativos CAS de toda la región, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a brindar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos de este distrito judicial.

Que esta Navidad sea una oportunidad para renovar la esperanza, fortalecer la solidaridad y valorar el trabajo que nos une como familia institucional.

Notas relacionadas
APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

LEER MÁS
César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

LEER MÁS
Sismo de magnitud 6,0 en Chimbote dejó 53 heridos en La Libertad y Áncash, y provocó daños en hospitales, según COER

Sismo de magnitud 6,0 en Chimbote dejó 53 heridos en La Libertad y Áncash, y provocó daños en hospitales, según COER

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

LEER MÁS
Alegría y unión familiar en la Chocolatada Navideña Institucional de la Corte de Tumbes

Alegría y unión familiar en la Chocolatada Navideña Institucional de la Corte de Tumbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

Judicialidad

Destacan avances en celeridad de procesos de tenencia y régimen de visitas de menores

Módulo Penal de Violencia implemente cabinas de conexión para audiencias con reos en el penal de Socabaya

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025