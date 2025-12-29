Corte de La Libertad realizó sorteo de canastas navideñas en reconocimiento a trabajadores CAS

La presidenta de la Corte Superior destacó el gesto como un agradecimiento a la dedicación de los servidores. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior destacó el gesto como un agradecimiento a la dedicación de los servidores. Fuente: Difusión.

En un ambiente de unión y reconocimiento, gracias a la valiosa colaboración de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y de los magistrados y magistradas de las diversas instancias de Trujillo y provincias, se llevó a cabo el sorteo de 87 canastas navideñas destinadas a los trabajadores CAS que perciben menos de S/ 1 950.

Este noble gesto simboliza nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento al compromiso, la vocación de servicio y la identificación institucional de los servidores jurisdiccionales y administrativos CAS de toda la región, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a brindar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos de este distrito judicial.

Que esta Navidad sea una oportunidad para renovar la esperanza, fortalecer la solidaridad y valorar el trabajo que nos une como familia institucional.