Judicialidad

Mesa de partes itinerante de la Corte del Santa estuvo en Villa Atahualpa

Además, se brindó orientación legal en diversas áreas y se llevó a cabo una campaña médica con tamizajes y vacunaciones, junto a cortes de cabello gratuitos para los pobladores.

El evento reunió al magistrado Patricio Gallo y servidores judiciales.
El evento reunió al magistrado Patricio Gallo y servidores judiciales.

Medio centenar de pobladores del asentamiento Villa Atahualpa de Nuevo Chimbote, se beneficiaron con los distintos servicios ofrecidos por la Mesa de Partes Itinerante realizada por la Unidad de Servicios Judiciales y el Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

El evento se realizó en la posta médica del lugar. Hasta allí llegó el magistrado Patricio Gallo Zavaleta del Juzgado de Paz Letrado Civil, junto a un grupo de servidores judiciales para recibir demandas de alimentos, violencia familiar y filiación. Se recibió una demanda por alimentos que fue tramitada el mismo día.

Además, se brindó orientación legal en las especialidades, civil, laboral, constitucional, penal y familia.

Con el apoyo del personal de salud del centro de salud Yugoslavo se realizó una campaña médica que incluyó tamizaje de VIH, glucosa, hepatitis B, hemoglobina, además de vacunación contra la influenza.

Personal del instituto Rosa Merino Center brindó el servicio de corte de cabello gratuito a los pobladores de todas las edades.

