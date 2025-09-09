HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo Judicial Integrado previene la violencia en zonas de minería informal

Comisarías de Camaná y Condesuyos reciben capacitación para correcta toma de denuncias de violencia a mujeres e integrantes del grupo familiar.

La visita incluyó la entrega de herramientas tecnológicas como el "Botón de Pánico" y la reactivación de la casilla electrónica. Fuente: Difusión.

El personal del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se trasladó hasta las zonas de influencia de la minería informal, territorios donde se registra una alta incidencia de casos de violencia familiar, trata de personas y otros delitos graves. La visita de los profesionales del Módulo Judicial Integrado tuvo como objetivo central, fortalecer la capacidad de respuesta de las comisarías, asegurando que las denuncias se reciban correctamente y sean canalizadas de manera oportuna hacia los juzgados de protección competentes.

Esta labor se cumplió gracias al trabajo articulado entre la Región Policial de Arequipa y el Módulo Judicial Integrado, permitiendo la capacitación de a los efectivos de las comisarías de Ocoña, Urasqui, Minas Ocoña, San Juan de Chorunga, Yanaquihua e Ispacas.

En estas zonas, el asistente judicial, Edson Ramírez Herrera, explicó en detalle los alcances de la Ley 30364, que protege a las víctimas de violencia contra la mujer y el grupo familiar.

Asimismo, el ingeniero Renzo Gómez Cruz, entregó el usuario y contraseña para el monitoreo del “Botón de Pánico” en la comisaría de Ocoña, herramienta que permite responder con inmediatez ante emergencias. En las demás dependencias policiales se expuso sobre las ventajas de la Mesa de Partes Electrónica que facilita la presentación en tiempo real de denuncias y escritos ante el Poder Judicial. Un avance importante fue la reactivación de la casilla electrónica de la Comisaría de Yanaquihua.

Estas acciones cobran relevancia para coadyuvar en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones más expuestas en un contexto donde la minería informal no solo impacta negativamente en aspectos económicos y ambientales, sino también en lo social, generando condiciones de vulnerabilidad que aumentan los riesgos de violencia y explotación a mujeres e integrantes del grupo familiar.

