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Judicialidad

Corte de La Libertad desarrollará II Mega Jornada de Descarga Procesal para impulsar la celeridad judicial en toda la región

La Corte Superior de Justicia de La Libertad celebrará su 202.º Aniversario con la II Mega Jornada de Descarga Procesal 2026 el 18 de abril para agilizar la atención judicial en Trujillo.

Durante esta jornada, se llevarán a cabo audiencias y se emitirán resoluciones en sedes judiciales de manera presencial y virtual. Fuente: Difusión.
Durante esta jornada, se llevarán a cabo audiencias y se emitirán resoluciones en sedes judiciales de manera presencial y virtual. Fuente: Difusión.
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En el marco de su 202.º Aniversario de Instalación, la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizará, el próximo sábado 18 de abril, la II Mega Jornada de Descarga Procesal 2026, con la participación de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y servidores administrativos de Trujillo y provincias, con el objetivo de impulsar la celeridad en la atención de los casos judiciales de toda la región.

Durante esta actividad extraordinaria, que se llevará a cabo de ocho de la mañana a una de la tarde en las diferentes sedes judiciales, la familia judicial priorizará la realización de audiencias, la emisión y proyección de resoluciones judiciales, la atención de escritos pendientes, la descarga de expedientes, entre otros actos procesales, a fin de brindar respuestas oportunas a los usuarios de justicia.

Además, se ofrecerá atención en los servicios del Módulo de Atención al Usuario para la información y orientación de procesos, así como en el Archivo Descentralizado y en los archivos modulares de cada especialidad, durante esta jornada, que se desarrollará de manera virtual y presencial en todo el distrito judicial.

Al respecto, la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que esta buena práctica se ha instaurado con mayor frecuencia durante su gestión, ante la necesidad de agilizar la atención de los procesos y garantizar un servicio más eficiente, transparente, célere y cercano a la ciudadanía.

“Estas jornadas demuestran el compromiso de jueces y servidores con los usuarios del servicio y con una justicia más eficiente. Pese a las limitaciones presupuestales y de recurso humano, como Corte implementamos estrategias que coadyuven a la celeridad procesal y a una mejora en el sistema de justicia”, remarcó la doctora Cecilia León.

Por otro lado, mencionó la continuidad de la política Carga Cero, una iniciativa que impulsa la atención de escritos y demandas pendientes de años y meses anteriores, para garantizar respuestas prontas a la población.

“Así como esta mega jornada, también hemos implementado diversas políticas y acciones orientadas a brindar una atención oportuna. Los magistrados, administradores y el personal judicial cuentan con herramientas tecnológicas que les permiten conocer la carga real y tramitar los expedientes a su cargo de manera más eficiente y dentro de los plazos establecidos. Todos estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso de mejorar el servicio y ofrecer respuestas céleres a los usuarios”, finalizó la presidenta de la Corte.

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