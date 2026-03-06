HOYSuscripcion LR Focus

CIDH condena a Perú por esterilización forzada | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

63 juzgados y dos salas superiores de la Corte de La Libertad atenderán durante las vacaciones judiciales 2026

Continuarán tramitando su carga y los procesos urgentes de los demás juzgados a su cargo en febrero.

Juzgados de Trujillo y otras provincias también permanecieron activos. Fuente: Difusión.
Juzgados de Trujillo y otras provincias también permanecieron activos. Fuente: Difusión.

Un total de 65 serán los órganos de emergencia que funcionarán durante el periodo vacacional comprendido entre el 1 de febrero y el 2 de marzo, así lo dispuso la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, con el objetivo de continuar brindando un servicio de justicia oportuno y eficiente a la ciudadanía de la región.

De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 106-2026, la titular de la Corte anunció que la Primera Sala Penal de Apelaciones y la Segunda Sala Especializada Civil seguirán impulsando la celeridad de sus procesos, así como deberán conocer los casos catalogados como urgentes que correspondan a las demás salas superiores, siendo la sala civil quien atenderá procesos laborales de segunda instancia, de la Sala Mixta de Sánchez Carrión y de su especialidad.

Los juzgados penales de la provincia de Trujillo que estarán laborando serán el Sétimo y Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir, y el Tercer y Cuatro Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, así como el Primer y Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo; el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo y el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo.

Además, en este periodo de vacaciones, se contará con el Quinto y Sexto Juzgado Civil de Trujillo; el Juzgado Civil de La Esperanza; el Primer Juzgado de Familia de Trujillo; el Sexto, Sétimo, Noveno y Décimo Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; y el tercer, Cuarto, Quinto y Décimo Juzgado de Trabajo de Trujillo.

En cuanto a los Juzgados de Paz Letrado tendremos al primer, décimo, decimoprimer, decimosegundo y decimotercer laboral; al Tercer, Sexto y Noveno de Familia; y al Quinto de civil; así como a los de El Porvenir, La Esperanza y Huanchaco.

Por otro lado, los órganos jurisdiccionales de emergencia en las otras provincias serán los juzgados de investigación preparatoria de San Pedro de Lloc, Chepén y Virú, los juzgados unipersonales penales de Ascope y Otuzco, los juzgados civiles de San Pedro de Lloc y Santiago de Chuco, los juzgados mixtos de Cascas y Tayabamba, el Juzgado de Familia de Ascope, y los juzgados de paz letrado de Paiján, Ascope, Virú, Cascas, San Pedro de Lloc, Otuzco y Tayabamba.

Finalmente, la presidenta de la Corte indicó que también continuarán trabajando de manera ininterrumpida: el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de El Porvenir, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján, los juzgados civiles transitorios de Chepén, La Esperanza, San Pedro de Lloc y Virú, el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, y los juzgados de paz letrado mixto transitorios de Parcoy y Tayabamba.

