HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fernando Rospigliosi sigue cuidando las espaldas de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Nueve meses de prisión preventiva para padres acusados de golpear a menor de un mes de nacida

Los hechos ocurrieron en Nuevo Chimbote, y la jueza Karina Medina dictó la prisión mientras se investiga el caso por agresiones graves en el entorno familiar.

Los padres no lograron explicar las causas de las lesiones, dando tres versiones incoherentes a las autoridades. Fuente: Difusión.
Los padres no lograron explicar las causas de las lesiones, dando tres versiones incoherentes a las autoridades. Fuente: Difusión.

Roberto Carlos Flores Juarez (38) y Silvana Beatriz Méndez Tamara (23), los desnaturalizados padres acusados de golpear a su menor hija de apenas un mes y seis días de nacida, fueron enviados al penal de Cambio Puente, donde cumplirán 9 meses de prisión preventiva, por orden de la jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La pequeña víctima presenta fracturas en sus extremidades, muestras de violencia en el cuerpo y desnutrición. Los imputados no supieron dar razón a las autoridades de las causas de los golpes que presenta la menor. Dieron hasta tres versiones de lo que ocurrió, y ninguna fue coherente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde del último viernes en la vivienda de la pareja, ubicada en el asentamiento humano Los Conquistadores, manzana P, en Nuevo Chimbote.

Tras culminar la audiencia, la magistrada Karina Medina Machado decidió dictar 9 meses de prisión preventiva y ordenó el internamiento de Roberto Flores y su conviviente Silvana Méndez, en el centro penitenciario de Cambio Puente, mientras son investigados por el delito de agresiones graves contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Notas relacionadas
Detienen a padres acusados de fracturar las piernas de su bebé en Chimbote: menor sigue bajo supervisión médica

Detienen a padres acusados de fracturar las piernas de su bebé en Chimbote: menor sigue bajo supervisión médica

LEER MÁS
Presidente de Corte lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

Presidente de Corte lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

LEER MÁS
ODANC supervisa avances en subsanación de boletines electrónicos observaos en el Distrito Judicial del Santa

ODANC supervisa avances en subsanación de boletines electrónicos observaos en el Distrito Judicial del Santa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujeres ya representan el 44% de la fuerza médica en el Perú, pero aun enfrentan mayor 'burnout' y violencia

Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: programación de los partidos adelantados de la segunda etapa

Precios en mercados HOY 11 de febrero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Judicialidad

Corte de Piura promueve cultura de respeto con charla sobre hostigamiento sexual laboral

Módulo Penal de Moquegua garantiza atención durante vacaciones judiciales

Corte de La Libertad refuerza cumplimiento de metas y atención empática en juzgados penales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025