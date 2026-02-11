Nueve meses de prisión preventiva para padres acusados de golpear a menor de un mes de nacida

Los padres no lograron explicar las causas de las lesiones, dando tres versiones incoherentes a las autoridades. Fuente: Difusión.

Roberto Carlos Flores Juarez (38) y Silvana Beatriz Méndez Tamara (23), los desnaturalizados padres acusados de golpear a su menor hija de apenas un mes y seis días de nacida, fueron enviados al penal de Cambio Puente, donde cumplirán 9 meses de prisión preventiva, por orden de la jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La pequeña víctima presenta fracturas en sus extremidades, muestras de violencia en el cuerpo y desnutrición. Los imputados no supieron dar razón a las autoridades de las causas de los golpes que presenta la menor. Dieron hasta tres versiones de lo que ocurrió, y ninguna fue coherente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde del último viernes en la vivienda de la pareja, ubicada en el asentamiento humano Los Conquistadores, manzana P, en Nuevo Chimbote.

Tras culminar la audiencia, la magistrada Karina Medina Machado decidió dictar 9 meses de prisión preventiva y ordenó el internamiento de Roberto Flores y su conviviente Silvana Méndez, en el centro penitenciario de Cambio Puente, mientras son investigados por el delito de agresiones graves contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.