Certificación de calidad en los procesos de alimentos de menores de edad

La Corte Superior de Justicia de La Libertad logra la certificación ISO 9001 en los procesos de alimentos de menores de edad del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia, reafirmando su compromiso con un servicio de justicia más rápido, humano y eficiente para niños, niñas y adolescentes.

Este importante logro optimiza la atención dentro de los plazos de ley y fortalece la calidad del servicio judicial. Asimismo, se obtuvo la recertificación del Botón de Pánico, el Control Biométrico y el Módulo de Atención al Usuario, consolidando una gestión moderna y orientada al ciudadano.