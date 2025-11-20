HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran feria ‘Llapanchipaq Justicia’ une fuerzas contra la violencia hacia la mujer!

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca impulsa en San Marcos la feria nacional “Llapanchipaq Justicia”, una jornada multisectorial que reúne a instituciones clave para brindar servicios, orientación y acciones de prevención contra la violencia hacia la mujer.

Corte de Cajamarca lidera jornada multisectorial de prevención y atención en casos de violencia.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, realizará este martes 25 de noviembre la gran Feria Nacional “LLAPANCHIPAQ JUSTICIA: NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” en la provincia de San Marcos, uniendo a instituciones clave en la defensa de los derechos de las mujeres.

Participan: RENIEC, Salud, Ministerio Público, PNP, MINDES, Programa Aurora, DEMUNA, UGEL, Unidad de Flagrancia de Cajamarca, Juzgado de Paz y Mixto de San Marcos, Sexto Juzgado de Familia de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de San Marcos.

Será una jornada de servicios gratuitos, orientación legal, atención preventiva, actividades de sensibilización y articulación institucional para enfrentar todo tipo de violencia.

Cuando las instituciones se unen, la justicia se fortalece. ¡San Marcos dice basta! ¡Juntos por un futuro sin violencia contra la mujer!

