Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

En una decisión firme frente a la delincuencia que golpea a la provincia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, ordenó 9 meses de prisión preventiva contra los dos investigados por tres asaltos a mano armada cometidos en una sola noche, uno de ellos en agravio de un menor de 13 años.

Según la investigación fiscal, los imputados se desplazaban en una motocicleta y utilizaban un arma de fuego para interceptar y despojar de sus pertenencias a sus víctimas, entre ellas un adolescente y un mototaxista, generando alarma y temor en la ciudadanía celendina.

Durante la audiencia, la magistrada determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos delictivos, así como un alto peligro de fuga y obstaculización, lo que hizo necesaria la medida coercitiva.

Uno de los imputados, Willan Saldaña Huamán ya fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca para cumplir la medida ordenada.

Sin embargo, el segundo investigado —Diójenes Michel Vargas Gálvez— se fugó de la Comisaría PNP Celendín el pasado 7 de noviembre, perforando el techo de la carceleta, pese a encontrarse bajo custodia policial por estos graves delitos.

Ante esta situación, la magistrada dispuso oficiar la inmediata orden de ubicación y captura a nivel nacional contra Vargas Gálvez, quien deberá ser puesto a disposición del Poder Judicial para la ejecución de la prisión preventiva dictada en su contra.

La colectividad Celendina ha manifestado su preocupación por la fuga, mientras que las autoridades policiales han anunciado acciones disciplinarias por la presunta negligencia del personal de turno y mantienen un operativo de búsqueda activo en toda la región.