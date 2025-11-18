HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo
Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     
Judicialidad

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín ordenó 9 meses de prisión preventiva para dos investigados por asaltos armados, mientras uno de ellos permanece prófugo tras fugar de la comisaría; se activó su búsqueda a nivel nacional.

. Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín durante la audiencia que dictó prisión preventiva.
. Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín durante la audiencia que dictó prisión preventiva.

En una decisión firme frente a la delincuencia que golpea a la provincia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, ordenó 9 meses de prisión preventiva contra los dos investigados por tres asaltos a mano armada cometidos en una sola noche, uno de ellos en agravio de un menor de 13 años.

Según la investigación fiscal, los imputados se desplazaban en una motocicleta y utilizaban un arma de fuego para interceptar y despojar de sus pertenencias a sus víctimas, entre ellas un adolescente y un mototaxista, generando alarma y temor en la ciudadanía celendina.

Durante la audiencia, la magistrada determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos delictivos, así como un alto peligro de fuga y obstaculización, lo que hizo necesaria la medida coercitiva.

Uno de los imputados, Willan Saldaña Huamán ya fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca para cumplir la medida ordenada.
Sin embargo, el segundo investigado —Diójenes Michel Vargas Gálvez— se fugó de la Comisaría PNP Celendín el pasado 7 de noviembre, perforando el techo de la carceleta, pese a encontrarse bajo custodia policial por estos graves delitos.

Ante esta situación, la magistrada dispuso oficiar la inmediata orden de ubicación y captura a nivel nacional contra Vargas Gálvez, quien deberá ser puesto a disposición del Poder Judicial para la ejecución de la prisión preventiva dictada en su contra.

La colectividad Celendina ha manifestado su preocupación por la fuga, mientras que las autoridades policiales han anunciado acciones disciplinarias por la presunta negligencia del personal de turno y mantienen un operativo de búsqueda activo en toda la región.

Notas relacionadas
Comité de Flagrancia del Santa reiterará pedidos de fiscales exclusivos y mayor soporte logístico

Comité de Flagrancia del Santa reiterará pedidos de fiscales exclusivos y mayor soporte logístico

LEER MÁS
Corte de Tumbes tomó juramento a nuevo juez supernumerario de Flagrancia

Corte de Tumbes tomó juramento a nuevo juez supernumerario de Flagrancia

LEER MÁS
Módulo Básico de Justicia de La Esperanza: 24 años trabajando para acercar la justicia a la población

Módulo Básico de Justicia de La Esperanza: 24 años trabajando para acercar la justicia a la población

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinato del Juez de Paz de Chicama

Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinato del Juez de Paz de Chicama

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Judicialidad

Con feria de concientización, Corte de La Libertad promueve cuidado de la salud mental

Módulo Corporativo Laboral ejecutó más de un millon de soles en órdenes de pago durante jornada de 12 horas

Corte de La Libertad y Municipalidad Provincial de Pacasmayo firman convenio interinstitucional para construir nueva sede judicial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025