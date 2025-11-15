Módulo Corporativo Laboral ejecutó más de un millon de soles en órdenes de pago durante jornada de 12 horas

Un total de 1’ 200 000 soles es el monto que magistrados y personal jurisdiccional del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad han logrado ejecutar mediante sentencias de pagos voluntarios, durante la jornada de doce horas de trabajo ininterrumpido, realizada el pasado jueves 9 de octubre.

Esta excelente iniciativa se llevó a cabo con el objetivo de atender de manera oportuna los procesos que se tramitan en los juzgados y salas de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, y coadyuvar a la descarga judicial a favor de los usuarios de justicia en esta materia.

El presidente del Equipo Técnico Distrital de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (ETI Distrital Laboral), Javier Reyes Guerra, expresó que previo a la jornada, el personal inició con la identificación de los expedientes pendientes de atención, para agilizar su tramitación y brindar respuestas céleres a los demandantes.

“Este trabajo inició hace una semana, cuando los servidores adscritos a los juzgados comenzaron a identificar los casos que estaban pendientes de resolver en las diferentes instancias, permitiendo que en estas 12 horas de jornada especial se realice el estudio efectivo de los procesos, y se dé cuenta a los magistrados para proceder con la resolución de los mismos”, enfatizó el doctor Reyes Guerra.

Asimismo, indicó que no solamente se realizó la ejecución de las 322 sentencias de pagos voluntarios, sino que también se lograron elevar 500 autos de apelación a las tres salas superiores laborales que forman parte de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, a fin de impulsar su atención célere y brindar respuestas eficientes a los litigantes de la región.

En esta buena práctica participaron de manera activa, un aproximado de 50 personas, entre secretarios de los juzgados de paz letrado, especializados y de salas, así como magistrados y magistradas de primera y segunda instancia, secigristas y voluntarios, a fin de reducir la mora judicial en la especialidad laboral.

“Felicito y agradezco a todas las personas que, de manera desinteresada, apoyaron en esta jornada, sobre todo a los voluntarios y secigristas que han tenido a bien sumarse para brindar una justicia oportuna a los usuarios de la región”, mencionó el presidente del ETI Distrital Laboral.