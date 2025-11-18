Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja
La Corte Superior de Justicia de Cajamarca sentenció a 14 años de prisión a Omar Faichin Villanueva por violar a su ex pareja, tras comprobarse la agresión ocurrida en marzo de 2024. El tribunal también fijó una reparación civil de S/ 10 mil a favor de la víctima.
El Colegiado Supraprovincial Penal de Cajamarca, integrado por los magistrados Mario Abanto Quevedo (presidente), Omar Suárez Lipa y Jorge Luis Villegas Puelles, emitió una ejemplar sentencia de 14 años de pena privativa de la libertad contra Omar Faichin Villanueva, al hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de su ex pareja.
La decisión judicial se sustentó en una valoración rigurosa y objetiva de los elementos probatorios actuados en juicio, los cuales demostraron que el 20 de marzo de 2024, tras una discusión dentro de un hotel, el acusado agredió físicamente y luego abusó sexualmente de la víctima, quien logró escapar y denunciar los hechos.
Durante el juicio oral, el Colegiado evaluó:
• La declaración coherente y persistente de la agraviada.
• Testimonios que corroboraron su versión.
• Pericias y documentos incorporados al proceso.
Conforme a ello, los magistrados determinaron la responsabilidad penal del acusado y fijaron además una reparación civil de 10 mil soles a favor de la víctima.
