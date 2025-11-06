Corte de Lambayeque participará en la novena sesión ordinaria de la comisión regional anticorrupción

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, representada por su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, participará en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque (CRAL), programada para el martes 11 de noviembre a las 3:00 de la tarde, en la sede del Ministerio Público, ubicada en el Jr. Manuel María Izaga N.° 115, quinto piso, en la ciudad de Chiclayo.

La convocatoria fue realizada mediante Oficio Múltiple N.° 000020-2025-GR.LAMB/CRAL, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley N.° 29976 y el Decreto Supremo N.° 169-2021-PCM, normativa que regula la articulación de políticas regionales anticorrupción en el país. La sesión forma parte del Plan de Trabajo 2025 y tiene como finalidad evaluar avances, promover acciones conjuntas y fortalecer el compromiso institucional frente a la lucha contra la corrupción.

El desarrollo de la sesión girará en torno al fortalecimiento de la formación ética en la región, promoviendo el trabajo articulado entre instituciones judiciales, educativas, académicas y de control. Se presentarán propuestas y avances de universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos, entidades estatales y representantes sectoriales sobre la incorporación de la ética y la integridad en la formación profesional y en los procesos internos de gestión pública. Asimismo, se revisará la participación de la CRAL en actividades regionales de prevención, sensibilización y promoción de la transparencia, entre ellas, la Feria Regional por la Integridad y el Seminario “Jóvenes por la Integridad”.

Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa vigente, la asistencia de las instituciones que integran la Comisión Regional Anticorrupción es de carácter obligatorio y constituye parte del sistema de seguimiento público que promueve la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

La participación de la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso institucional con el impulso de políticas de transparencia, prevención y respuesta frente a prácticas de corrupción, así como su rol activo dentro de los espacios regionales de coordinación interinstitucional.