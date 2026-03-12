HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica modernizarán los procesos de tenencia y régimen de visitas en la Corte de La Libertad

La iniciativa se implementará por primera vez en la especialidad de Familia, permitiendo mayor celeridad procesal, transparencia y un acceso más eficiente a la justicia.

Con estas herramientas digitales, se busca eliminar el uso de papel en los procesos de tenencia. Fuente: Difusión.
Con estas herramientas digitales, se busca eliminar el uso de papel en los procesos de tenencia. Fuente: Difusión.

En el marco del proceso de modernización del servicio judicial, la Corte Superior de Justicia de La Libertad implementará el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la especialidad y subespecialidad de familia civil, en los procesos únicos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

Se trata de un hito institucional, pues será la primera vez que esta especialidad incorpore integralmente herramientas digitales para la gestión de expedientes judiciales, marcando un avance significativo en la transformación digital del Poder Judicial.

Con la implementación del EJE y la MPE, los procesos dejarán progresivamente el soporte físico en papel para gestionarse de manera digital. Esto permitirá el acceso inmediato y remoto a los expedientes; notificaciones electrónicas más rápidas y seguras; reducción de los tiempos en la tramitación de escritos y resoluciones; transparencia y seguimiento en línea, posibilitando conocer el estado de los procesos en tiempo real; un acceso más inclusivo a la justicia, especialmente para las personas que residen en zonas alejadas; y mayor control y trazabilidad de cada actuación procesal. Además de ello, los abogados podrán presentar demandas, escritos y documentos desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir físicamente a las sedes judiciales gracias a la Mesa de Partes Electrónica.

Esta implementación en los procesos de tenencia y régimen de visitas tendrá un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes, así como en sus familias, al tratarse de materias sensibles que inciden en su bienestar y desarrollo integral, fortaleciendo así el acceso a la justicia con enfoque humano, priorizando la protección de derechos en los procesos de familia.

Con esta moderna iniciativa se reafirma el compromiso con una justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía, consolidando un modelo de servicio orientado a resultados y al bienestar de las familias peruanas.

