Tumán: Corte de Lambayeque dispone prisión preventiva contra “Reynaldo”, investigado por robo agravado

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del órgano jurisdiccional competente, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de seis meses contra J. R. A. S. (18), conocido como “Reynaldo”, investigado por el presunto delito de robo agravado consumado en agravio de un joven en el distrito de Tumán.

La resolución judicial se emitió luego de la audiencia respectiva, en la que se valoraron los fundados y graves elementos de convicción presentados por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que vinculan al imputado con los hechos investigados. El juzgado también consideró la prognosis de pena superior a cinco años de prisión efectiva y el riesgo de fuga del procesado.

De acuerdo con las diligencias, la madrugada del 12 de octubre, la víctima A. G. S. G. (19) fue atacada salvajemente por varios sujetos a bordo de motocicletas cuando salía de una discoteca. En el lugar, “Reynaldo” habría descendido de uno de los vehículos y lo agredió en la cabeza con una botella de vidrio, ocasionándole heridas, mientras otros atacantes le causaron un corte en la mano y lo despojaron de sus pertenencias.

La rápida intervención del personal policial de la Comisaría de Tumán, alertado por los vecinos ante la gresca, permitió la captura del investigado, a quien se le encontró el teléfono celular sustraído y el objeto punzocortante utilizado en la agresión.

Con esta medida, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de proteger a la población y garantizar una justicia oportuna, asegurando la continuidad de los procesos penales y la investigación de los hechos delictivos conforme a ley, en defensa de la seguridad y tranquilidad ciudadana.