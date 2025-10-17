Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

La mañana del 10 de octubre del presente año, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, tomó juramento de ley al Dr. Edgardo Hernán Asenjo Tamay, quien asumió funciones como juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 0001252-2025-P-CSJLA/PJ, emitida en la misma fecha.

El acto protocolar se desarrolló en la sala de reuniones de Presidencia, donde el titular de la Corte destacó la importancia del compromiso ético y la responsabilidad que implica el ejercicio de la magistratura. Asimismo, reafirmó la confianza depositada en los jueces supernumerarios, quienes cumplen un papel fundamental en la continuidad del servicio de justicia y en la reducción de la carga procesal.

El Dr. Edgardo Asenjo Tamay se integra al equipo jurisdiccional de Lambayeque con la tarea de fortalecer el trabajo que desarrolla el Juzgado de Investigación Preparatoria, instancia fundamental en la etapa inicial del proceso penal. Su participación permitirá agilizar la tramitación de requerimientos fiscales, audiencias de prisión preventiva, control de acusación y demás diligencias que demandan celeridad y rigor jurídico.

Con esta juramentación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la eficiencia y el fortalecimiento institucional, promoviendo la incorporación de magistrados con experiencia y vocación de servicio, que garanticen una administración de justicia más cercana, transparente y al servicio de la ciudadanía.