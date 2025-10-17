Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Durante la ceremonia, se izaron las banderas nacionales y del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia, se izaron las banderas nacionales y del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

La CSJLA conmemoró el VII Aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

El acto protocolar se inició con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo del presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque, y el general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo, jefe de la Región Policial Lambayeque. Seguidamente, las magistradas Ana Rosa Benavides Falén y Magaly Jacqueline Soto Bardales de Fustamante izaron la bandera del Poder Judicial.

La Dra. Daysi Eliana Bravo Gamarra, jueza coordinadora del Módulo, destacó que esta fecha representa una oportunidad para renovar el compromiso institucional asumido hace siete años con las víctimas de violencia de género y familiar.

“Nuestro Módulo Judicial representa la respuesta del Estado frente a una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia. Desde nuestra creación, hemos brindado protección inmediata y tutela urgente a quienes no podían esperar más”, señaló la magistrada.

Resaltó el fortalecimiento del equipo multidisciplinario, la mejora técnica en la valoración del riesgo y la capacidad resolutiva creciente, que pasó de 5,622 expedientes resueltos en agosto de 2024 a 7,071 en agosto de 2025, sumando hasta septiembre 10,601 casos atendidos, según estadísticas del Programa Presupuestal 1002 “Reducción de la Violencia contra la Mujer” del Poder Judicial.

A su turno, el presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque, felicitó al personal del Módulo y exhortó a renovar el compromiso frente a una problemática que calificó como “un mal social permanente que exige acción inmediata”.

“Este módulo representa la respuesta del Estado frente a una violencia que lamentablemente persiste. Aquí recae una gran responsabilidad: la de actuar con inmediatez, porque la violencia no espera. Cada decisión oportuna puede significar salvar una vida”, expresó el magistrado.