HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

El Tercer Juzgado de Flagrancia de Lambayeque ordena prisión preventiva de seis meses para tres investigados por robo agravado a un trabajador del INEI en Pimentel.

La rápida acción policial permitió la captura de los sospechosos. Fuente: Difusión.
La rápida acción policial permitió la captura de los sospechosos. Fuente: Difusión.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a cargo del magistrado Hugo Santacruz Parco, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por seis meses contra J. A. F. L. (17), C. Y. A. G. (21) y E. M. S. V. (32), investigados como coautores del delito de robo agravado en agravio de E. A. R. V., trabajador del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según los hechos sustentados por el Ministerio Público, el 11 de octubre de 2025, alrededor de las 10:30 de la mañana, el agraviado se encontraba cumpliendo labores censales en el sector Las Pampas Dallorso del distrito de Pimentel, cuando fue interceptado por una camioneta.

De dicho vehículo descendieron dos sujetos que, con palabras agresivas y amenazas, exigieron al censista entregar sus pertenencias. Bajo intimidación, la víctima entregó su tablet, mientras los agresores continuaron registrando sus bolsillos y le sustrajeron un celular, audífonos, un cargador portátil y un cable. Al intentar reconocer a los asaltantes, el censista fue golpeado violentamente en el rostro y la cabeza, tras lo cual los delincuentes huyeron en la misma camioneta.

Posteriormente, el agraviado denunció el hecho en la Comisaría PNP de Pimentel, cuyos agentes realizaron un operativo inmediato que permitió ubicar el vehículo y capturar a los tres implicados, quienes fueron plenamente reconocidos por la víctima.

Tras la audiencia respectiva, el Tercer Juzgado de Flagrancia declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, disponiendo el internamiento de los tres investigados por seis meses en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi).

Con este resultado, la Unidad de Flagrancia de Lambayeque reafirma su compromiso con una respuesta judicial rápida y efectiva frente a delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de funciones públicas esenciales, como las desarrolladas por el personal censal.

Notas relacionadas
Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

LEER MÁS
21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

LEER MÁS
Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

LEER MÁS
Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Judicialidad

Corte de Justicia de Piura expresa su pesar por la partida de integrante de su familia judicial

Política criminal, seguridad ciudadana y flagrancia delictiva

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025