Judicialidad

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inaugurará el Juzgado Permanente de Extinción de Dominio el 7 de noviembre, siendo el primero en el norte del país.

Este nuevo órgano jurisdiccional especializado garantiza mayor eficiencia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) reafirmó su liderazgo institucional con el anuncio de la próxima inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio, convirtiéndose en la primera corte de la región norte en contar con un órgano jurisdiccional especializado y permanente en esta materia. La ceremonia de inauguración se estima se realice el 7 de noviembre del presente año.

La medida, dispuesta por las más altas autoridades del Poder Judicial, constituye un reconocimiento al desempeño, compromiso y eficiencia demostrados por el equipo humano que integra el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, el cual desde su creación ha destacado por su alta productividad y gestión eficaz en el desarrollo de sus procesos.
El presidente de la CSJLA, Dr. César Bravo Llaque, destacó que esta decisión fortalece la estructura jurisdiccional y consolida el rol de Lambayeque como referente en la administración de justicia a nivel nacional.

La transformación a juzgado permanente refleja la confianza institucional en nuestra labor y el compromiso de seguir combatiendo el crimen y la corrupción patrimonial con firmeza y resultados”, manifestó el titular de la Corte lambayecana.
El nuevo órgano jurisdiccional tendrá competencia exclusiva para conocer procesos de extinción de dominio, garantizando mayor celeridad, especialización y eficacia en la recuperación de bienes de origen ilícito. Estos bienes, muebles, inmuebles, dinero u otros de valor económico relevante, están vinculados a delitos como narcotráfico, corrupción, lavado de activos y crimen organizado.

Este importante evento contará con la presencia del Coordinador Nacional de Extinción de Dominio, juez supremo doctor Manuel Luján Túpez, quien participará junto a magistrados, servidores judiciales y autoridades locales, en un acto que reafirmará el compromiso institucional del Poder Judicial con la lucha frontal contra el crimen y la corrupción en el país.

