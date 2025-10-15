Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

Este foro se centra en la independencia judicial, la ética profesional y la defensa de los derechos humanos. Fuente: Difusión.

Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúan fortaleciendo sus conocimientos y participación en espacios internacionales que promueven la excelencia judicial y el intercambio de experiencias entre distintos sistemas de justicia del mundo. En esa línea, la institución destaca la presencia del Dr. Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular y presidente de la Primera Sala Laboral, en la 67.ª Reunión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 17 de octubre de 2025.

El Dr. Figueroa Gutarra participa como delegado del Perú, en representación de la Asociación de Magistrados de Lambayeque, junto a jueces y juezas provenientes de 93 países de los cinco continentes. Durante el encuentro, las exposiciones y debates se desarrollan en inglés, francés y español, reflejando la diversidad cultural y jurídica que caracteriza a este importante foro internacional.

El encuentro, organizado por la Asociación Internacional de Jueces (IAJ), es uno de los foros judiciales más importantes del mundo, orientado a fortalecer la independencia judicial, la ética profesional y la defensa de los derechos humanos.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque expresa su reconocimiento al Dr. Figueroa Gutarra por su valiosa participación, que refleja el compromiso, la preparación constante y el liderazgo de la judicatura lambayecana en escenarios internacionales.