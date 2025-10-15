21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) continúa a la vanguardia en la modernización del servicio judicial. Este martes 21 de octubre, inaugurará el Módulo Corporativo de Familia y Oralidad en los Juzgados de Chiclayo, una iniciativa que transformará la atención de los procesos judiciales de familia y consolidará un modelo más humano, rápido y eficiente al servicio de la ciudadanía.

Con esta implementación, los procesos de familia dejarán de prolongarse por años y podrán resolverse en plazos mucho más breves, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El nuevo modelo incorpora la oralidad y la mediación intrajudicial como herramientas esenciales para lograr acuerdos, reducir la conflictividad y fortalecer la convivencia familiar.

El Módulo Corporativo de Familia y Oralidad integra un sistema moderno de gestión que optimiza el trabajo judicial, promueve la transparencia y mejora la atención al usuario. A través de la mediación, las partes podrán alcanzar soluciones consensuadas que garanticen la paz familiar y social.

En el marco de este importante avance, también se inaugurará una Cámara Gesell de última generación, especialmente acondicionada para la toma de declaraciones de niñas, niños y adolescentes. Este espacio seguro y confidencial permitirá que las víctimas y testigos menores de edad sean escuchados en condiciones adecuadas, con el acompañamiento de profesionales especializados que garanticen su bienestar emocional y psicológico.

El evento contará con la participación del Dr. Johnny Manuel Cáceres Valencia, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como de autoridades judiciales, magistrados y servidores de la Corte de Lambayeque.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la transformación del sistema judicial, apostando por una justicia familiar moderna, empática y cercana a la ciudadanía, que garantice la protección integral de las familias lambayecanas.