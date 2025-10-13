HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Lambayeque participa en feria informativa en Manuel Mesones Muro

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, encabezada por César William Bravo Llaque, participó en una feria sobre prevención del embarazo adolescente en Ferreñafe.

El evento buscó concientizar sobre planificación familiar y violencia de género. Fuente: Difusión.
El evento buscó concientizar sobre planificación familiar y violencia de género. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por su presidente, doctor César William Bravo Llaque, participó en la feria informativa “Prevención del embarazo adolescente y planificación familiar”, organizada por la Municipalidad Distrital de Manuel Mesones Muro, en la provincia de Ferreñafe.

La jornada tuvo como objetivo informar, orientar y concientizar a la comunidad sobre la prevención del embarazo adolescente, la planificación familiar y la violencia de género, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y protección de derechos. La actividad se desarrolló en los exteriores del local comunal y contó con la participación de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales comprometidas con el bienestar de la juventud y las familias ferreñafanas.

En representación del Poder Judicial, participó la magistrada Josune Graciely Paco Armestar, jueza del Segundo Juzgado de Familia Permanente Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Ferreñafe, quien brindó orientación a los asistentes sobre la prevención de la violencia familiar y las rutas de denuncia disponibles para las víctimas.

Asimismo, participó el equipo multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conformado por profesionales de psicología, trabajo social y legal, quienes brindaron asesoría, orientación y materiales informativos a la población sobre la atención integral a víctimas de violencia y la importancia de la denuncia oportuna.

Durante su intervención, la magistrada Paco Armestar destacó la importancia de fortalecer las capacidades de reacción y denuncia frente a situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes, con el propósito de contribuir a la erradicación de la violencia en los entornos familiar y social.

La participación del Módulo Judicial de Violencia Familiar de Ferreñafe reflejó el compromiso del Poder Judicial de Lambayeque con la prevención, sensibilización y atención oportuna de los casos de violencia.

Notas relacionadas
Chiclayo: artistas plásticos embellecen de forma voluntaria el ingreso a Monsefú

Chiclayo: artistas plásticos embellecen de forma voluntaria el ingreso a Monsefú

LEER MÁS
Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

LEER MÁS
Corte de Lambayeque: juez especialista capacita a periodistas en extinción de dominio como herramienta contra el crimen

Corte de Lambayeque: juez especialista capacita a periodistas en extinción de dominio como herramienta contra el crimen

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

LEER MÁS
Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

LEER MÁS
Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

LEER MÁS
Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025