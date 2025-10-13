Corte Superior de Justicia de Lambayeque participa en feria informativa en Manuel Mesones Muro
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, encabezada por César William Bravo Llaque, participó en una feria sobre prevención del embarazo adolescente en Ferreñafe.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por su presidente, doctor César William Bravo Llaque, participó en la feria informativa “Prevención del embarazo adolescente y planificación familiar”, organizada por la Municipalidad Distrital de Manuel Mesones Muro, en la provincia de Ferreñafe.
La jornada tuvo como objetivo informar, orientar y concientizar a la comunidad sobre la prevención del embarazo adolescente, la planificación familiar y la violencia de género, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y protección de derechos. La actividad se desarrolló en los exteriores del local comunal y contó con la participación de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales comprometidas con el bienestar de la juventud y las familias ferreñafanas.
En representación del Poder Judicial, participó la magistrada Josune Graciely Paco Armestar, jueza del Segundo Juzgado de Familia Permanente Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Ferreñafe, quien brindó orientación a los asistentes sobre la prevención de la violencia familiar y las rutas de denuncia disponibles para las víctimas.
Asimismo, participó el equipo multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conformado por profesionales de psicología, trabajo social y legal, quienes brindaron asesoría, orientación y materiales informativos a la población sobre la atención integral a víctimas de violencia y la importancia de la denuncia oportuna.
Durante su intervención, la magistrada Paco Armestar destacó la importancia de fortalecer las capacidades de reacción y denuncia frente a situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes, con el propósito de contribuir a la erradicación de la violencia en los entornos familiar y social.
La participación del Módulo Judicial de Violencia Familiar de Ferreñafe reflejó el compromiso del Poder Judicial de Lambayeque con la prevención, sensibilización y atención oportuna de los casos de violencia.