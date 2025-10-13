Corte de Lambayeque comparte experiencias exitosas en gestión financiera y contable con delegación de la Corte del Santa

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el doctor César William Bravo Llaque, recibió la visita de una delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa, interesada en conocer las buenas prácticas implementadas en materia financiera, contable y de recursos humanos, que han posicionado a la institución lambayecana como un referente nacional en gestión administrativa y transparencia institucional.

Los funcionarios visitantes fueron recibidos por el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Jorge Luis Tenorio Buitrón; la coordinadora de Contabilidad, Kely Janeth Bocanegra Pinedo; el coordinador de Tesorería, Luis Alberto Piscoya Sirlopú; y la coordinadora de Recursos Humanos, Keily Indira Camán de la Cruz.

Durante la jornada de trabajo, los equipos técnicos compartieron las estrategias y procedimientos que han permitido optimizar los procesos administrativos, contables y de gestión del talento humano, fortaleciendo la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Asimismo, se presentaron los mecanismos de control presupuestal y financiero, la implementación de herramientas digitales para la gestión administrativa y las buenas prácticas en administración del personal, que contribuyen a consolidar una gestión moderna, ágil y orientada a resultados.

La delegación del Santa destacó el nivel de organización, planificación y compromiso del equipo administrativo de la Corte de Lambayeque, resaltando el impacto positivo de estas experiencias en la mejora continua del servicio judicial.

El presidente de la Corte, doctor César William Bravo Llaque, subrayó que este tipo de encuentros fortalece el intercambio institucional y promueve la difusión de modelos exitosos de gestión, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con una administración moderna, transparente y al servicio de la justicia.

Con esta visita, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su liderazgo y compromiso con la excelencia administrativa, la transparencia y la mejora continua.