HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Judicialidad

Corte de Lambayeque aprueba proyecto “Justicia familiar cerca de ti” en la provincia de Cutervo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque aprobó el proyecto "Justicia Familiar cerca de ti", que busca mejorar el acceso a la justicia familiar en Cutervo.

Se incluyeron talleres educativos y jornadas comunitarias. Fuente: Difusión.
Se incluyeron talleres educativos y jornadas comunitarias. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución Administrativa N.° 1119-2025-P-CSJLA/PJ, aprobó la ejecución del proyecto “Justicia Familiar cerca de ti”, presentado por los magistrados Erikson Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, y Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia de Cutervo.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer el acceso descentralizado a la justicia familiar en los distritos rurales de la provincia de Cutervo, a través del uso de espacios comunitarios y la articulación con autoridades locales. Con ello, se busca acercar servicios judiciales y brindar a la ciudadanía difusión de derechos, asesoría jurídica gratuita y tramitación de procesos vinculados a alimentos, filiación, aumento de pensiones alimenticias y violencia familiar.

El proyecto responde a la necesidad de reducir las brechas de acceso a los servicios de justicia que enfrenta la población de zonas alejadas, garantizando una atención digna, culturalmente pertinente y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas, mujeres y adultos mayores.

El proyecto Justicia Familiar cerca de ti contempla una variada agenda, entre ellas, un Taller educativo dirigido a efectivos de la Policía Nacional del Perú – Comisaría Cutervo, mismo que consiste en un ciclo de charlas sobre violencia familiar, faltas en el Código Penal Peruano 2025, derecho alimentario y ética en la función pública; también contempla una Itinerancia judicial en el distrito de Cutervo, misma que será una jornada comunitaria con difusión de servicios de justicia, recepción de denuncias y demandas, así como atención directa a la ciudadanía; entre otras.

Notas relacionadas
Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

LEER MÁS
Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

LEER MÁS
Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Judicialidad

Cajamarca inaugura la Primera Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva

Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

Más de 300 inscritos marcan el inicio del programa “Corresponsalía Judicial” de la Corte de Lambayeque

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota