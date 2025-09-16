Corte de Lambayeque aprueba proyecto “Justicia familiar cerca de ti” en la provincia de Cutervo
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque aprobó el proyecto "Justicia Familiar cerca de ti", que busca mejorar el acceso a la justicia familiar en Cutervo.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución Administrativa N.° 1119-2025-P-CSJLA/PJ, aprobó la ejecución del proyecto “Justicia Familiar cerca de ti”, presentado por los magistrados Erikson Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, y Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia de Cutervo.
El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer el acceso descentralizado a la justicia familiar en los distritos rurales de la provincia de Cutervo, a través del uso de espacios comunitarios y la articulación con autoridades locales. Con ello, se busca acercar servicios judiciales y brindar a la ciudadanía difusión de derechos, asesoría jurídica gratuita y tramitación de procesos vinculados a alimentos, filiación, aumento de pensiones alimenticias y violencia familiar.
El proyecto responde a la necesidad de reducir las brechas de acceso a los servicios de justicia que enfrenta la población de zonas alejadas, garantizando una atención digna, culturalmente pertinente y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
El proyecto Justicia Familiar cerca de ti contempla una variada agenda, entre ellas, un Taller educativo dirigido a efectivos de la Policía Nacional del Perú – Comisaría Cutervo, mismo que consiste en un ciclo de charlas sobre violencia familiar, faltas en el Código Penal Peruano 2025, derecho alimentario y ética en la función pública; también contempla una Itinerancia judicial en el distrito de Cutervo, misma que será una jornada comunitaria con difusión de servicios de justicia, recepción de denuncias y demandas, así como atención directa a la ciudadanía; entre otras.