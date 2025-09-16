Corte de Lambayeque aprueba proyecto “Justicia familiar cerca de ti” en la provincia de Cutervo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución Administrativa N.° 1119-2025-P-CSJLA/PJ, aprobó la ejecución del proyecto “Justicia Familiar cerca de ti”, presentado por los magistrados Erikson Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, y Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia de Cutervo.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer el acceso descentralizado a la justicia familiar en los distritos rurales de la provincia de Cutervo, a través del uso de espacios comunitarios y la articulación con autoridades locales. Con ello, se busca acercar servicios judiciales y brindar a la ciudadanía difusión de derechos, asesoría jurídica gratuita y tramitación de procesos vinculados a alimentos, filiación, aumento de pensiones alimenticias y violencia familiar.

El proyecto responde a la necesidad de reducir las brechas de acceso a los servicios de justicia que enfrenta la población de zonas alejadas, garantizando una atención digna, culturalmente pertinente y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas, mujeres y adultos mayores.

El proyecto Justicia Familiar cerca de ti contempla una variada agenda, entre ellas, un Taller educativo dirigido a efectivos de la Policía Nacional del Perú – Comisaría Cutervo, mismo que consiste en un ciclo de charlas sobre violencia familiar, faltas en el Código Penal Peruano 2025, derecho alimentario y ética en la función pública; también contempla una Itinerancia judicial en el distrito de Cutervo, misma que será una jornada comunitaria con difusión de servicios de justicia, recepción de denuncias y demandas, así como atención directa a la ciudadanía; entre otras.