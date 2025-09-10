Corte de Lambayeque declara fundado requerimiento de ampliación de detención preliminar en caso de pornografía infantil

Con esta decisión, la Corte reafirma su compromiso con la celeridad y transparencia. Fuente: Difusión.

Con esta decisión, la Corte reafirma su compromiso con la celeridad y transparencia. Fuente: Difusión.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo de la jueza Mary Isabel Núñez Cortijo (en turno), declaró fundado el requerimiento de ampliación de detención preliminar presentado por la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo contra el investigado J. V. F. V., por la presunta comisión del delito de pornografía infantil.

La audiencia pública se desarrolló en el marco del expediente N.° 12680-2025-63-1706-JR-PE-05, donde el Ministerio Público sustentó su pedido exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, así como los elementos de convicción que justificaban la medida, solicitando un plazo de cuatro días calendarios.

Por su parte, la defensa técnica del investigado formuló observaciones al requerimiento, las cuales fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público por disposición del despacho judicial. El propio detenido también hizo uso de la palabra en la audiencia.

Tras el debate, el juzgado resolvió declarar fundado el pedido fiscal, disponiendo la ampliación de la detención preliminar del investigado por el plazo requerido de cuatro días calendarios. Se dejó constancia de que, al vencimiento de dicho término, la representante del Ministerio Público deberá informar la situación jurídica del detenido.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en la tramitación célere y transparente de los procesos vinculados a delitos graves que afectan a la niñez y adolescencia, garantizando el respeto de los derechos y el debido proceso.