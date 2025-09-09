HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Judicialidad

Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

En la audiencia virtual de amparo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque brindó facilidades a la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama – Kañaris, garantizando su participación en igualdad de condiciones.

El presidente de la comunidad destacó la importancia del reconocimiento de sus derechos y el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.
El presidente de la comunidad destacó la importancia del reconocimiento de sus derechos y el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) facilitó la participación de la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama – Kañaris en la audiencia de vista de la causa del proceso constitucional de amparo que sostienen contra el Gobierno Regional de Lambayeque.

La diligencia, programada mediante Resolución N.° 16 del expediente N.° 00776-2024-0-1706-JR-DC-01, se llevó a cabo el lunes 8 de septiembre de 2025 a las 10:20 a. m. en modalidad virtual, ante la Segunda Sala Civil de la CSJLA, integrada por los jueces superiores Edilberto José Rodríguez Tanta, Enrique Eduardo Salazar Fernández y Jorge Cuipa Pinedo, con la relatoría de la magistrada Maribel Emilia Samillán Ruiz.

Para garantizar su intervención, la Corte acondicionó el auditorio de la sede central “Manuel Huangal Naveda”, donde se dispuso un ambiente cómodo y acompañamiento, para la conectividad permanente durante toda la sesión. Gracias a estas facilidades, los representantes campesinos pudieron participar directamente en defensa de su personería jurídica y del reclamo por más de 32 mil hectáreas de territorio ancestral.

El presidente de la comunidad, Juan de la Cruz Céspedes, expresó su confianza en que el tribunal valore con certeza los derechos de su pueblo: “Esperamos que el juez vea con claridad nuestro derecho y reconozca que la Comunidad Túpac Amaru existe. Defendemos el agua de toda la región, porque estamos donde nace el agua”, señaló.

La Corte de Lambayeque reafirma así su política de apertura e inclusión, asegurando que todo justiciable, sin importar su ubicación geográfica o limitaciones de acceso, tenga garantizado su derecho de defensa en los procesos judiciales.

Notas relacionadas
El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

LEER MÁS
Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

LEER MÁS
Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

LEER MÁS
Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Judicialidad

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota