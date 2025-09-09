Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

El presidente de la comunidad destacó la importancia del reconocimiento de sus derechos y el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) facilitó la participación de la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama – Kañaris en la audiencia de vista de la causa del proceso constitucional de amparo que sostienen contra el Gobierno Regional de Lambayeque.

La diligencia, programada mediante Resolución N.° 16 del expediente N.° 00776-2024-0-1706-JR-DC-01, se llevó a cabo el lunes 8 de septiembre de 2025 a las 10:20 a. m. en modalidad virtual, ante la Segunda Sala Civil de la CSJLA, integrada por los jueces superiores Edilberto José Rodríguez Tanta, Enrique Eduardo Salazar Fernández y Jorge Cuipa Pinedo, con la relatoría de la magistrada Maribel Emilia Samillán Ruiz.

Para garantizar su intervención, la Corte acondicionó el auditorio de la sede central “Manuel Huangal Naveda”, donde se dispuso un ambiente cómodo y acompañamiento, para la conectividad permanente durante toda la sesión. Gracias a estas facilidades, los representantes campesinos pudieron participar directamente en defensa de su personería jurídica y del reclamo por más de 32 mil hectáreas de territorio ancestral.

El presidente de la comunidad, Juan de la Cruz Céspedes, expresó su confianza en que el tribunal valore con certeza los derechos de su pueblo: “Esperamos que el juez vea con claridad nuestro derecho y reconozca que la Comunidad Túpac Amaru existe. Defendemos el agua de toda la región, porque estamos donde nace el agua”, señaló.

La Corte de Lambayeque reafirma así su política de apertura e inclusión, asegurando que todo justiciable, sin importar su ubicación geográfica o limitaciones de acceso, tenga garantizado su derecho de defensa en los procesos judiciales.