Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

Con el objetivo de fortalecer las labores que realiza el personal encargado de las notificaciones judiciales en toda la jurisdicción, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la ceremonia de entrega de indumentaria a los trabajadores de la Central Única de Notificaciones (CUN).

La actividad se desarrolló en el auditorio de la sede central “Manuel Huangal Naveda” y contó con la participación de autoridades y personal jurisdiccional.

El programa inició con las palabras de bienvenida de la Mg. Paola Navarro Benites, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, quien resaltó el compromiso de los notificadores en la tarea de garantizar un servicio de justicia oportuno y eficaz. Posteriormente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, dirigió un mensaje de reconocimiento al personal, subrayando la importancia de su labor en el acercamiento de la justicia a los ciudadanos.

Asimismo, participó la responsable de la Central de Notificaciones de la CSJLA, abogada Charito Guerrero Tineo, quien destacó que la dotación de chalecos, gorros y maletines no solo permitirá que el personal cumpla sus funciones con mayor comodidad y seguridad, sino que también contribuirá a su identificación frente a la ciudadanía y al fortalecimiento de la imagen institucional.

Cabe recordar que, recientemente, también se realizó una entrega similar en la subsede judicial de Motupe, donde seis trabajadores fueron beneficiados, acto que contó con la presencia del propio presidente de la Corte.

Finalmente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, resaltó el esfuerzo y sacrificio de los notificadores, especialmente de quienes deben trasladarse a lugares de difícil acceso como Cañaris, Cutervo, San Ignacio o Jaén, a los que se llega tras horas de camino. “El trabajo que ustedes realizan es vital para que la justicia llegue a todos los rincones, aun en las zonas más alejadas de nuestra jurisdicción”, enfatizó.