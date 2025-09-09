HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Judicialidad

Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque entrega indumentaria a notificadores judiciales para fortalecer sus labores en la jurisdicción. La ceremonia se realizó en el auditorio “Manuel Huangal Naveda”.

La actividad contó con la presencia de autoridades y personal judicial. Fuente: Difusión.
La actividad contó con la presencia de autoridades y personal judicial. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las labores que realiza el personal encargado de las notificaciones judiciales en toda la jurisdicción, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la ceremonia de entrega de indumentaria a los trabajadores de la Central Única de Notificaciones (CUN).

La actividad se desarrolló en el auditorio de la sede central “Manuel Huangal Naveda” y contó con la participación de autoridades y personal jurisdiccional.

El programa inició con las palabras de bienvenida de la Mg. Paola Navarro Benites, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, quien resaltó el compromiso de los notificadores en la tarea de garantizar un servicio de justicia oportuno y eficaz. Posteriormente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, dirigió un mensaje de reconocimiento al personal, subrayando la importancia de su labor en el acercamiento de la justicia a los ciudadanos.

Asimismo, participó la responsable de la Central de Notificaciones de la CSJLA, abogada Charito Guerrero Tineo, quien destacó que la dotación de chalecos, gorros y maletines no solo permitirá que el personal cumpla sus funciones con mayor comodidad y seguridad, sino que también contribuirá a su identificación frente a la ciudadanía y al fortalecimiento de la imagen institucional.

Cabe recordar que, recientemente, también se realizó una entrega similar en la subsede judicial de Motupe, donde seis trabajadores fueron beneficiados, acto que contó con la presencia del propio presidente de la Corte.

Finalmente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, resaltó el esfuerzo y sacrificio de los notificadores, especialmente de quienes deben trasladarse a lugares de difícil acceso como Cañaris, Cutervo, San Ignacio o Jaén, a los que se llega tras horas de camino. “El trabajo que ustedes realizan es vital para que la justicia llegue a todos los rincones, aun en las zonas más alejadas de nuestra jurisdicción”, enfatizó.

Notas relacionadas
El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

LEER MÁS
Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Judicialidad

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota