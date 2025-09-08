Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebra con orgullo la juramentación del doctor Marco Antonio Pérez Ramírez, magistrado de nuestra institución, quien desde hoy se desempeña como juez supremo provisional en la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, en el emblemático Salón de Embajadores de Palacio Nacional de Justicia, donde el magistrado lambayecano asumió este nuevo reto en su trayectoria profesional.

Mediante la Resolución Administrativa N.° 000369-2025-P-PJ, se dispuso la reconformación de la Tercera y Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. En virtud de esta disposición, el doctor Marco Pérez Ramírez fue designado integrante de la Cuarta Sala, conformada además por Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana (Presidenta), Silvia Consuelo Rueda Fernández, Patricia Janet Beltrán Pacheco y Perú Valentín Jiménez La Rosa.

Del mismo modo, la Tercera Sala quedó integrada por Víctor Antonio Castillo León (Presidente), Abrahan Percy Torres Gamarra, Jackeline Yalán Leal, José Manzo Villanueva y Karinna Justina Holgado Noa.

El Dr. Marco Pérez Ramírez es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con colegiatura en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con maestrías concluidas en Derecho Civil y Comercial, así como en Derecho Empresarial, y estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Ha realizado cursos de especialización en España sobre Derecho Laboral y la nueva Jurisdicción Social, además de diplomados en Derecho Constitucional, Laboral, Financiero y Docencia Universitaria.

Su carrera judicial inició como secretario judicial en la Corte de Lambayeque en 1986. Fue juez en Piura (1992-1995), presidente de la Sala Mixta de Jaén (1997), y desde 1996 se desempeñó como juez superior titular de la Corte de Lambayeque, presidiendo por varios años la Sala Laboral. Entre sus responsabilidades más destacadas, fue presidente en ejercicio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (2019-2020) y juez supremo provisional en 2023.

Compromiso institucional

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, resalta este nombramiento como un reconocimiento al profesionalismo, trayectoria y compromiso del Dr. Marco Pérez Ramírez, quien, tras décadas de servicio en nuestra Corte, deja en alto el nombre de la institución y de la región al integrarse a la más alta instancia judicial del país.