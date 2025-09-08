HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó juramento al Dr. Marco Pérez Ramírez en una ceremonia realizada en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional de Justicia, tras la emisión de la Resolución Administrativa N.° 000369-2025-P-PJ que reconformó la Tercera y Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

El Dr. Marco Pérez Ramírez cuenta con amplia trayectoria profesional y académica. Fuente: Difusión.
El Dr. Marco Pérez Ramírez cuenta con amplia trayectoria profesional y académica. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebra con orgullo la juramentación del doctor Marco Antonio Pérez Ramírez, magistrado de nuestra institución, quien desde hoy se desempeña como juez supremo provisional en la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, en el emblemático Salón de Embajadores de Palacio Nacional de Justicia, donde el magistrado lambayecano asumió este nuevo reto en su trayectoria profesional.

Mediante la Resolución Administrativa N.° 000369-2025-P-PJ, se dispuso la reconformación de la Tercera y Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. En virtud de esta disposición, el doctor Marco Pérez Ramírez fue designado integrante de la Cuarta Sala, conformada además por Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana (Presidenta), Silvia Consuelo Rueda Fernández, Patricia Janet Beltrán Pacheco y Perú Valentín Jiménez La Rosa.

Del mismo modo, la Tercera Sala quedó integrada por Víctor Antonio Castillo León (Presidente), Abrahan Percy Torres Gamarra, Jackeline Yalán Leal, José Manzo Villanueva y Karinna Justina Holgado Noa.

El Dr. Marco Pérez Ramírez es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con colegiatura en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con maestrías concluidas en Derecho Civil y Comercial, así como en Derecho Empresarial, y estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Ha realizado cursos de especialización en España sobre Derecho Laboral y la nueva Jurisdicción Social, además de diplomados en Derecho Constitucional, Laboral, Financiero y Docencia Universitaria.

Su carrera judicial inició como secretario judicial en la Corte de Lambayeque en 1986. Fue juez en Piura (1992-1995), presidente de la Sala Mixta de Jaén (1997), y desde 1996 se desempeñó como juez superior titular de la Corte de Lambayeque, presidiendo por varios años la Sala Laboral. Entre sus responsabilidades más destacadas, fue presidente en ejercicio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (2019-2020) y juez supremo provisional en 2023.

Compromiso institucional

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, resalta este nombramiento como un reconocimiento al profesionalismo, trayectoria y compromiso del Dr. Marco Pérez Ramírez, quien, tras décadas de servicio en nuestra Corte, deja en alto el nombre de la institución y de la región al integrarse a la más alta instancia judicial del país.

Notas relacionadas
Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

LEER MÁS
Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza alerta posible fuga de Juan José Santiváñez tras autorización para viajar a Suiza: "El riesgo está"

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Judicialidad

Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza alerta posible fuga de Juan José Santiváñez tras autorización para viajar a Suiza: "El riesgo está"

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Rosa María tras la partida de Jaime Chincha: "Jamás se doblegó ante el poder, jamás vendió su pluma, jamás dijo una mentira"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota