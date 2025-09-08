Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) avanza con importantes proyectos de inversión destinados a mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión institucional. Así lo informó el ingeniero Rudy Ruiz Pérez, coordinador de estudios y proyectos, tras sostener una reunión con el presidente de la CSJLA, doctor César William Bravo Llaque.

El Ing. Ruiz detalló que actualmente la institución impulsa once proyectos, siendo tres de ellos los de mayor prioridad: el fortalecimiento del Juzgado de Extinción de Dominio, el Proyecto Familia y el Proyecto San José.

Fortalecimiento del Juzgado de Extinción de Dominio

Se ejecuta mediante una transferencia de S/ 162,810 proveniente de la Gerencia General del Poder Judicial. El presupuesto está destinado a la adquisición de equipos informáticos, impresoras multifuncionales, escáneres de alto rendimiento, sistema de audio y video y mobiliario, con el objetivo de mejorar las condiciones de este órgano jurisdiccional especializado.

Proyecto Familia

Busca dotar de una infraestructura adecuada a los órganos jurisdiccionales de familia en la provincia de Chiclayo. La obra se desarrollará en la esquina del jirón Elías Aguirre con la calle Juan Cuglievan, e incluirá un edificio de tres niveles más azotea.

El proyecto ya cuenta con anteproyecto aprobado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la validación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, al encontrarse en zona monumental. Actualmente se gestiona el expediente técnico y se han conseguido los permisos de demolición y factibilidad de servicios básicos.

Proyecto San José

Se trata de la recuperación del histórico Palacio de Justicia de Chiclayo, afectado por un incendio. Según explicó el Ing. Ruiz, ya se cuenta con la aprobación del anteproyecto arquitectónico y la validación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Ministerio de Cultura.

Actualmente, se encuentran elaborados los términos de referencia para contratar al consultor que tendrá a su cargo el expediente técnico definitivo. Se estima que, hacia fines de septiembre, se adjudicará esta consultoría para avanzar con los estudios que darán paso a la futura obra.

Finalmente, el ingeniero Rudy Ruiz destacó que estos proyectos se desarrollan en coordinación con la Presidencia de la Corte y la Gerencia de Gestión de Inversiones, con el objetivo de modernizar los servicios judiciales y ofrecer mejores condiciones a la ciudadanía y al personal jurisdiccional y administrativo.