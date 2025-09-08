HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Corte de Lambayeque avanza en proyectos de inversión que mejoran el acceso y la calidad del servicio de justicia

Son once los proyectos en marcha, entre ellos el fortalecimiento del Juzgado de Extinción de Dominio, el Proyecto Familia y la recuperación del Palacio de Justicia de Chiclayo, según informó el Ing. Rudy Ruiz, coordinador de estudios y proyectos.

Además, se avanza en la recuperación del Palacio de Justicia de Chiclayo. Fuente: Difusión.
Además, se avanza en la recuperación del Palacio de Justicia de Chiclayo. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) avanza con importantes proyectos de inversión destinados a mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión institucional. Así lo informó el ingeniero Rudy Ruiz Pérez, coordinador de estudios y proyectos, tras sostener una reunión con el presidente de la CSJLA, doctor César William Bravo Llaque.

El Ing. Ruiz detalló que actualmente la institución impulsa once proyectos, siendo tres de ellos los de mayor prioridad: el fortalecimiento del Juzgado de Extinción de Dominio, el Proyecto Familia y el Proyecto San José.

Fortalecimiento del Juzgado de Extinción de Dominio

Se ejecuta mediante una transferencia de S/ 162,810 proveniente de la Gerencia General del Poder Judicial. El presupuesto está destinado a la adquisición de equipos informáticos, impresoras multifuncionales, escáneres de alto rendimiento, sistema de audio y video y mobiliario, con el objetivo de mejorar las condiciones de este órgano jurisdiccional especializado.

Proyecto Familia

Busca dotar de una infraestructura adecuada a los órganos jurisdiccionales de familia en la provincia de Chiclayo. La obra se desarrollará en la esquina del jirón Elías Aguirre con la calle Juan Cuglievan, e incluirá un edificio de tres niveles más azotea.

El proyecto ya cuenta con anteproyecto aprobado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la validación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, al encontrarse en zona monumental. Actualmente se gestiona el expediente técnico y se han conseguido los permisos de demolición y factibilidad de servicios básicos.

Proyecto San José

Se trata de la recuperación del histórico Palacio de Justicia de Chiclayo, afectado por un incendio. Según explicó el Ing. Ruiz, ya se cuenta con la aprobación del anteproyecto arquitectónico y la validación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Ministerio de Cultura.

Actualmente, se encuentran elaborados los términos de referencia para contratar al consultor que tendrá a su cargo el expediente técnico definitivo. Se estima que, hacia fines de septiembre, se adjudicará esta consultoría para avanzar con los estudios que darán paso a la futura obra.

Finalmente, el ingeniero Rudy Ruiz destacó que estos proyectos se desarrollan en coordinación con la Presidencia de la Corte y la Gerencia de Gestión de Inversiones, con el objetivo de modernizar los servicios judiciales y ofrecer mejores condiciones a la ciudadanía y al personal jurisdiccional y administrativo.

Notas relacionadas
Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

LEER MÁS
Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

LEER MÁS
Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra prisión preventiva por robo agravado a médico

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra prisión preventiva por robo agravado a médico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Judicialidad

Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota