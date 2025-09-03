Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del 8° Juzgado de Familia – Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la magistrada Dra. Daysi Eliana Bravo Gamarra, dictó contundentes medidas de protección en favor de una joven de iniciales Z.D.R.Z.D. (25), tras denunciar a M.A.A.S. (27) por presunto delito de violación sexual.

De acuerdo con lo actuado, la víctima habría solicitado un servicio de taxi mediante un aplicativo móvil, siendo desviada hacia otro lugar y posteriormente agredida sexualmente. El juzgado valoró las pruebas remitidas, entre ellas el reconocimiento del denunciado por parte de la agraviada y un testigo, el acta policial que consigna la placa del vehículo, así como el examen médico legal que reveló lesiones recientes compatibles con violencia sexual.

Análisis con enfoque de género

En su resolución, la magistrada Bravo Gamarra destacó que los hechos configuran un riesgo severo de violencia, lo que justifica prescindir de la audiencia oral para garantizar una intervención inmediata. Bajo el marco de la Ley N.° 30364, la jueza enfatizó la obligación de los órganos jurisdiccionales de actuar con debida diligencia reforzada, conforme a estándares internacionales como el caso “Campo Algodonero vs. México”, que obliga a los Estados a proteger de manera integral a las víctimas de violencia de género.

El juzgado precisó que la denuncia no evidencia motivaciones de enemistad ni fines de perjuicio contra el denunciado, sino un relato coherente y respaldado por elementos objetivos, subrayando además la vulnerabilidad en que se encontraba la víctima al momento de los hechos.

Medidas de protección dictadas

Entre las disposiciones adoptadas figuran: la prohibición absoluta al denunciado de comunicarse o acercarse a la víctima, debiendo mantener una distancia mínima de 100 metros en cualquier lugar donde ella se encuentre, el uso del aplicativo “Botón de Pánico” en el teléfono móvil de la agraviada, para garantizar atención inmediata de la Policía Nacional y Serenazgo en caso de emergencia, el patrullaje permanente en las inmediaciones del domicilio de la víctima, bajo responsabilidad de la Policía, el tratamiento terapéutico obligatorio para el denunciado, en un centro de salud público, orientado al control de emociones y cuestionamiento de estereotipos de género y la atención psicológica y asistencia social para la víctima, a cargo del equipo multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado, así como su inserción en el servicio gratuito del Centro de Emergencia Mujer y la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia. Asimismo, se dispuso la remisión de los actuados al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes en sede penal.

Compromiso institucional

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma que el trabajo de sus juzgados especializados busca proteger de manera efectiva e inmediata a las víctimas de violencia de género, aplicando un enfoque de género e interseccionalidad que garantice su seguridad y derechos fundamentales.

Con decisiones firmes como esta, la Corte demuestra que la justicia lambayecana actúa con sensibilidad, rigor jurídico y compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.