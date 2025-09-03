HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Judicialidad

Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

Se ordenó medidas inmediatas como el uso del “Botón de Pánico”, patrullaje policial permanente y atención psicológica especializada, tras valorar la gravedad del hecho y la evidencia médico legal presentada.

Las medidas incluyen prohibición de acercamiento al agresor, uso de "Botón de Pánico" y asistencia psicológica. Fuente: Difusión.
Las medidas incluyen prohibición de acercamiento al agresor, uso de "Botón de Pánico" y asistencia psicológica. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del 8° Juzgado de Familia – Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la magistrada Dra. Daysi Eliana Bravo Gamarra, dictó contundentes medidas de protección en favor de una joven de iniciales Z.D.R.Z.D. (25), tras denunciar a M.A.A.S. (27) por presunto delito de violación sexual.

De acuerdo con lo actuado, la víctima habría solicitado un servicio de taxi mediante un aplicativo móvil, siendo desviada hacia otro lugar y posteriormente agredida sexualmente. El juzgado valoró las pruebas remitidas, entre ellas el reconocimiento del denunciado por parte de la agraviada y un testigo, el acta policial que consigna la placa del vehículo, así como el examen médico legal que reveló lesiones recientes compatibles con violencia sexual.

Análisis con enfoque de género

En su resolución, la magistrada Bravo Gamarra destacó que los hechos configuran un riesgo severo de violencia, lo que justifica prescindir de la audiencia oral para garantizar una intervención inmediata. Bajo el marco de la Ley N.° 30364, la jueza enfatizó la obligación de los órganos jurisdiccionales de actuar con debida diligencia reforzada, conforme a estándares internacionales como el caso “Campo Algodonero vs. México”, que obliga a los Estados a proteger de manera integral a las víctimas de violencia de género.

El juzgado precisó que la denuncia no evidencia motivaciones de enemistad ni fines de perjuicio contra el denunciado, sino un relato coherente y respaldado por elementos objetivos, subrayando además la vulnerabilidad en que se encontraba la víctima al momento de los hechos.

Medidas de protección dictadas

Entre las disposiciones adoptadas figuran: la prohibición absoluta al denunciado de comunicarse o acercarse a la víctima, debiendo mantener una distancia mínima de 100 metros en cualquier lugar donde ella se encuentre, el uso del aplicativo “Botón de Pánico” en el teléfono móvil de la agraviada, para garantizar atención inmediata de la Policía Nacional y Serenazgo en caso de emergencia, el patrullaje permanente en las inmediaciones del domicilio de la víctima, bajo responsabilidad de la Policía, el tratamiento terapéutico obligatorio para el denunciado, en un centro de salud público, orientado al control de emociones y cuestionamiento de estereotipos de género y la atención psicológica y asistencia social para la víctima, a cargo del equipo multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado, así como su inserción en el servicio gratuito del Centro de Emergencia Mujer y la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia. Asimismo, se dispuso la remisión de los actuados al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes en sede penal.

Compromiso institucional

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma que el trabajo de sus juzgados especializados busca proteger de manera efectiva e inmediata a las víctimas de violencia de género, aplicando un enfoque de género e interseccionalidad que garantice su seguridad y derechos fundamentales.

Con decisiones firmes como esta, la Corte demuestra que la justicia lambayecana actúa con sensibilidad, rigor jurídico y compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Notas relacionadas
Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

LEER MÁS
Joven chiclayana ocupa primer puesto en examen SERUMS en Lambayeque: “Quiero ofrecer cuidado humanizado”

Joven chiclayana ocupa primer puesto en examen SERUMS en Lambayeque: “Quiero ofrecer cuidado humanizado”

LEER MÁS
Módulo judicial en violencia familiar de la Corte de Lambayeque realiza formación sobre Ley N.º 30364 en centro juvenil José Quiñones Gonzales

Módulo judicial en violencia familiar de la Corte de Lambayeque realiza formación sobre Ley N.º 30364 en centro juvenil José Quiñones Gonzales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Judicialidad

Corte de Cajamarca acerca la justicia a Cajabamba con audiencias itinerantes, feria de servicios y mejoramiento de los servicios de justicia de la sede judicial

Se inició el pintado de la fachada e interiores de la sede judicial “La Cúpula”

Corte de Sullana implementa nuevo sistema de radio enlace de respaldo entre la sede principal y la cúpula para atender contingencias por caídas de red

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota