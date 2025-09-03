Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

El Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a cargo del juez titular Ricardo Nuñez Larreátegui, emitió sentencia en el Expediente N.° 01374-2024-0-1706-JR-LA-01, sobre nulidad de despido, reposición y otros, a favor de una trabajadora diagnosticada con cáncer, quien alegó haber sido despedida en un contexto de vulnerabilidad múltiple.

La demandante sostuvo que su empleadora la obligó a firmar un convenio privado bajo el argumento de una reorientación del modelo de negocio, pese a que padecía una enfermedad oncológica, lo que configuraba un acto de discriminación. En su demanda invocó la nulidad de despido, de conformidad con el artículo 29 literal d) del Decreto Supremo 003-97-TR.

En la sentencia se analizó la situación de vulnerabilidad de la trabajadora, considerando tres factores: su condición de mujer, ser una persona adulta mayor de 63 años y paciente oncológica. Asimismo, se advirtió que la empresa no presentó pruebas que demostraran que la supuesta reestructuración afectó también a otros trabajadores, determinándose que el cese laboral estuvo vinculado directamente a la condición de la demandante.

El fallo dispuso la reposición de la trabajadora, el pago de remuneraciones caídas y la Compensación por Tiempo de Servicios. Actualmente, el caso se encuentra en la Segunda Sala Laboral, tras haberse presentado recurso de apelación y programada vista de la causa.

Este pronunciamiento judicial, en concordancia con lo planteado en el Proyecto de Ley 6861 recientemente aprobado por el Congreso de la República, busca garantizar los derechos laborales de las personas con diagnóstico de cáncer, evitando actos de discriminación y promoviendo un entorno de trabajo más justo y humano.