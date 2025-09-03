Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

En un esfuerzo extraordinario que refleja el compromiso del Poder Judicial con la atención oportuna a los usuarios, el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque desarrolló una jornada especial de trabajo el sábado 30 de agosto, enfocada en el impulso de notificaciones judiciales.

La iniciativa contó con la participación de estudiantes del programa Secigra, voluntarios y trabajadores jurisdiccionales que se sumaron a la descarga procesal. Entre ellos, destacó el apoyo de David Diestra, asistente del Juzgado Penal Unipersonal de José Leonardo Ortiz, quien junto a los demás participantes unieron esfuerzos para atender con mayor celeridad los procesos.

La jueza a cargo, Dra. Carmina Lourdes Effio Jiménez, y la administradora de la sede, Abog. Amelia Bazán Flores, resaltaron que esta jornada extraordinaria demuestra la voluntad y compromiso de quienes integran la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al dedicar tiempo adicional con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Con este trabajo articulado, el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque busca optimizar la atención de los procesos, reafirmando el compromiso institucional con la descarga procesal y el acceso oportuno a la justicia.