Corte de Lambayeque lidera coordinación interinstitucional para fortalecer la justicia en flagrancia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, sostuvo una reunión de trabajo con los operadores de justicia que conforman el Comité Distrital de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas, afianzar el esfuerzo articulado y fortalecer la aplicación de planes y programas que permitan optimizar el servicio de justicia en la región.

Durante la reunión, se presentaron estadísticas de la Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén. Fuente: Difusión.

Durante la exposición se presentó información estadística sobre la Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén. Se reportaron 40 casos atendidos, de los cuales 38 correspondieron a conducción en estado de ebriedad (CEE), 1 a fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas y 1 a hurto simple. Asimismo, se informó que la cantidad de detenidos en flagrancia ascendió a 48, siendo la mayoría 40 por conducción en estado de ebriedad, además de 2 por hurto agravado, 1 por hurto simple, 1 por lesiones leves y 4 por tenencia ilegal de armas de fuego.

Asimismo, se revisaron acciones a realizar en el corto plazo, entre ellas la implementación de un laboratorio de la PNP, la capacitación del personal policial, la coordinación con el Ministerio Público para el traslado de la unidad vehicular y la prestación de servicios básicos en la Unidad de Flagrancia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, se reunió con operadores de justicia. Fuente: Difusión.

La sesión se desarrolló en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la CSJLA, ubicada en el quinto piso de la sede central “Manuel Huangal Naveda”, contando con la participación del Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque; Dr. Antonio Coronado Sánchez, director regional de la Oficina Regional Norte Chiclayo – INPE; Dr. Eddie Martín Quilcate Mestanza, representante de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia de Chiclayo; y el teniente PNP Gerson Vargas Rodríguez, jefe del área de Flagrancia de la PNP – Chiclayo, en representación del general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo.

El Dr. César William Bravo Llaque resaltó el compromiso de cada institución que integra este comité, señalando que el trabajo articulado es esencial para garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente al delito, en beneficio de la ciudadanía lambayecana