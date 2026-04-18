Horóscopo Mhoni Vidente 18 de abril del 2026 | Foto: La República

Horóscopo Mhoni Vidente 18 de abril del 2026 | Foto: La República

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este sábado 18 de abril del 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sábado de celebración y movimiento. Te invitan a salir o festejar algo importante. Evita triángulos amorosos porque podrían complicarse. Buen momento para cambios de look y atraer energías positivas.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día con decisiones en el amor: podrías sentirte confundido entre pasado y presente. Cuida tu carácter y evita excesos (especialmente alcohol). Posible ingreso extra si trabajas este fin de semana.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Sábado social y alegre. Salidas con amigos y posibilidad de conocer a alguien especial. Evita riesgos físicos o deportes extremos. Se vienen cambios positivos en tu vida.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Mantén tus planes en privado, hay envidias cerca. Buen día para pensar en negocios o ingresos extra. En el amor, evita celos innecesarios.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sigues en una racha positiva. Aprovecha oportunidades laborales o nuevas propuestas. No permitas manipulaciones en pareja. Posibles regalos o sorpresas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Fin de semana de transformación personal. Podrías dejar atrás problemas del pasado. Llega un nuevo amor, pero con calma. Cuida el estrés y dolores físicos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día para relajarte y disfrutar. Posible viaje o salida especial. Dinero inesperado o golpe de suerte. Evita pensamientos negativos y fluye más.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Sábado familiar o de reuniones. Buen momento para temas laborales, incluso pedir aumento. Evita conflictos de pareja y no confundas pasión con amor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Energía muy alta. Día ideal para salir, conectar con la naturaleza o cortar malas vibras. Podrías recibir una sorpresa emocional (incluso una mascota o regalo).

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Organiza tus finanzas y evita gastos innecesarios. Buen momento para cambios importantes como mudanza o proyectos nuevos. En el amor, llega una sorpresa agradable.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Sábado con buenas noticias y ambiente positivo. Evita contar tus planes a todos. Posible salida o paseo con amigos o familia.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día emocional y especial. Se activan energías para el amor y nuevas oportunidades laborales. Disfruta reuniones, pero evita discusiones familiares.

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