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Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Mhoni Vidente presenta sus predicciones del horóscopo para el 10 de abril de 2026, con consejos para los doce signos del zodiaco, destacando la importancia de la comunicación honesta.

Horóscopo Mohni Vidente de hoy 10 de abril
Horóscopo Mohni Vidente de hoy 10 de abril

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este viernes 10 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Día de ordenar tu vida y tomar decisiones laborales. Posibles cambios en el trabajo y oportunidad de viaje corto. En el amor, viene reconciliación y estabilidad.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El 10 de abril es un día clave: recibes dinero pendiente y una invitación amorosa. Se recomienda discreción con tus planes y cuidar la salud digestiva.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Momento de analizar tu futuro y soltar lo que no sirve. Llega dinero extra y posible contacto con un amor del pasado. Evita envidias en el trabajo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cierras problemas familiares o legales. Buen ánimo y posibilidad de viajes o reuniones. Evita discusiones en pareja y cuida tu salud.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Viernes de juntas y proyectos nuevos. Se vienen cambios económicos y sociales. También es un fin de semana de diversión y contactos importantes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Presión laboral este viernes, pero con solución. Posible ingreso extra y reencuentro con alguien del pasado. Evita conflictos y envidias.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Buena suerte laboral: logras algo que buscabas. Te pagan una deuda, pero recomiendan no prestar dinero. Cuida tu salud (garganta/pulmones).

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día de juntas y cambios laborales. Mantén la calma en discusiones. En el amor, podrías confundirte con sentimientos complicados.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Viernes con mucho trabajo pero con recompensa económica. Buen momento para iniciar proyectos o negocios. Cuidado con excesos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día para poner orden en pendientes. Buen momento económico y posibilidad de reencuentros amorosos. Evita distracciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Organización total: pon en regla pagos y documentos. Se activan oportunidades de negocio y ayuda de alguien influyente.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Buen día en juegos de azar y dinero. Posible contacto con expareja. Momento de madurar y enfocarte en estudios o crecimiento personal.

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