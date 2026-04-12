La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este domingo 12 de abril del 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy es un día ideal para bajar el ritmo y escuchar tu interior. Evita discusiones innecesarias y enfócate en actividades que te relajen. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado. También es oportuno momento para retomar un hábito saludable que habías dejado. No ignores señales de cansancio, tu cuerpo necesita atención.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La estabilidad que buscas comienza a tomar forma. Es un momento ideal para organizar tus finanzas o planear algo a futuro. En pareja, la comunicación será clave para fortalecer el vínculo. Podrías recibir una propuesta interesante que requiere análisis antes de decidir. Confía en tu sentido práctico para elegir bien.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará muy activa, pero necesitas canalizar esa energía. Salir a caminar o escribir te ayudará. Un mensaje o llamada podría cambiar el rumbo de tu día. Evita dispersarte en demasiadas cosas al mismo tiempo. Priorizar te permitirá avanzar con mayor claridad y tranquilidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La sensibilidad estará como un volcán a punto de estallar. Aprovecha para conectar con tus emociones y expresar lo que sientes. Oportuno momento para acercarte a la familia o resolver conflictos pendientes. Un recuerdo del pasado podría ayudarte a comprender una situación actual. Permítete sanar y soltar lo que ya no suma.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy podrías sentirte más introspectivo de lo habitual. No es debilidad, es crecimiento. En el amor, es un buen día para demostrar tu lado más sincero y vulnerable. Alguien cercano valorará tu honestidad más de lo que imaginas. También es buen día para replantear metas personales.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Organización y claridad serán tus mejores aliados. Aprovecha para poner en orden tus ideas o tu espacio personal. En lo sentimental, evita sobreanalizar todo. Date permiso de improvisar un poco y salir de la rutina. A veces, lo inesperado trae valiosos aprendizajes.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las relaciones toman protagonismo. Es un buen día para reconciliaciones o nuevas conexiones. Tu encanto natural estará en su punto más alto. Podrías recibir una invitación especial que te hará salir de la monotonía. Aprovecha para disfrutar sin pensar demasiado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día de transformación interna. Podrías darte cuenta de algo importante sobre ti o alguien cercano. Confía en tu intuición y no temas cerrar ciclos. Es un momento ideal para dejar atrás rencores. Liberarte emocionalmente te dará una sensación de paz renovada.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero pide cambio, pero hoy es mejor planear que actuar impulsivamente. En el amor, una conversación profunda traerá claridad. Un nuevo interés podría despertar tu curiosidad. Dedica tiempo a aprender algo que te motive y expanda tu mente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La disciplina da resultados, pero hoy necesitas descansar. Dedica tiempo a ti mismo sin culpa. En pareja, un gesto simple puede fortalecer mucho la relación. También es un buen día para reflexionar sobre tus logros recientes. Reconocer tu esfuerzo te dará impulso para seguir avanzando.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad estará muy activa. Es un excelente día para proyectos personales o ideas nuevas. En lo emocional, alguien podría abrirte su corazón. Escucha sin juzgar y brinda apoyo sincero. Además, podrías encontrar inspiración en algo cotidiano.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La intuición será tu guía. Escucha esa voz interior antes de tomar decisiones. Es un buen día para el romance, la espiritualidad y la conexión contigo mismo. Un momento de tranquilidad te ayudará a recargar energía. Aprovecha para meditar o hacer algo que te llene el alma.

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