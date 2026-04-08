➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para este miércoles, 8 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

Aries: Alguien que desea tener el control de ti tratará de persuadirte, pero serás consciente de sus intenciones y no lo permitirás. Tu sentido de alerta no te permitirá caer en ninguna trampa o artimaña.

Tauro: Te ha herido la actitud de ese superior. Consideras que su trato no ha sido el correcto y pensarás en cortar radicalmente el lazo. No te precipites y espera. Aún no es el momento de arriesgarte.

Géminis: Recibirás una propuesta de trabajo que evaluarás minuciosamente. Te tomarás un tiempo para pensarlo y finalmente la descartarás. En el amor, esa persona te hará una invitación. Acéptala.

Cáncer: Puedes estar idealizando una inversión, considerándola clave para tu crecimiento económico, cuando en realidad sería un error. No te precipites y asesórate ante cualquier decisión.

Leo: Recibirás la guía y el consejo de una persona joven o, en apariencia, poco capacitada. No subestimes la experiencia de otros y sigue la pauta indicada. Encontrarás salidas y soluciones inteligentes.

Virgo: Ten cuidado con tus objetos personales, es posible que extravíes algo de valor. En el amor, las evasiones de esa persona son constantes. Es el momento de tomar una decisión radical y alejarte.

Libra: Resuelves un problema que te había mantenido en ansiedad y preocupación constante. Ahora le dedicarás más tiempo a otras actividades que habías abandonado por resolver este incidente.

Escorpio: El resultado de tu esfuerzo será admirado por tu entorno. Recibirás reconocimiento y brillarás. Es posible que formalices tu relación con una empresa o institución. Asesórate antes de firmar.

Sagitario: Los obstáculos y trabas que tienes te obligarán a buscar apoyo. Solicitarás la ayuda de una persona que conoce del tema que te preocupa. Hoy tus alianzas serán estratégicas y beneficiosas.

Capricornio: Estás por cerrar un acuerdo, pacto o sociedad sin tener en claro los beneficios económicos. No te arriesgues y evalúa nuevamente la propuesta. En el amor, aléjate de triángulos.

Acuario: Ante ese problema que consideras no tiene solución, recibirás más apoyo del que imaginas. Todo empieza a encaminarse de manera positiva. En el amor, llega una nueva oportunidad.