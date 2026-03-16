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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de marzo, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, lunes 16 de marzo, ofrece predicciones sobre amor, salud y trabajo para los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo Jhan Sandoval 16 de marzo de 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 16 de marzo de 2026. | Foto: La República

Jhan Sandoval, en su horóscopo de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, con orientaciones sobre el amor, la salud y el trabajo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué energías influirán en su jornada. Las proyecciones del día invitan a analizar con calma cada situación, aprovechar las oportunidades que aparezcan o actuar con prudencia frente a posibles retos. Cada signo encontrará señales que le ayudarán a tomar decisiones y encaminar mejor sus planes.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de marzo, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 16 de marzo?

Aries: Te encargarán una labor de gran responsabilidad. Tienes la capacidad para enfrentar el reto y tener excelentes resultados. En el amor, esa persona te buscará y expresará sus sentimientos.

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Tauro: Tienes que ordenar documentos, ver facturas o gestionar un trámite. Concéntrate para evitar cualquier confusión. En el amor, ha llegado el momento de escucharse mutuamente y conciliar.

Géminis: Te unirás con otras personas y lograrán resolver ese problema laboral que se ha presentado. En el amor, el temor a acercarte a esa persona te haría parecer indiferente a ella. Cuidado.

Cáncer: El saber que otras personas intentan competir contigo te hará recuperar concentración y dedicarte con más constancia a tu trabajo. En el amor, ese alejamiento fue necesario. No te lamentes.

Leo: Las reparaciones y arreglos que quieres hacer en casa sobrepasan el presupuesto que tienes en mente. Espera otro momento para realizarlo. En el amor, ya no estás mostrando el interés de antes.

Virgo: Estarás pendiente de un tema a nivel familiar que te preocupaba. La colaboración de los tuyos será clave para que todo se pueda resolver. En el amor, esa persona te desea y lo demostrará.

Libra: Hay intrigas y comentarios negativos a tu alrededor. Sé muy cuidadoso de las cosas que digas o comentes. En el amor, acercarte y volverte a alejar hacen que esa persona desconfíe. Reflexión.

Escorpio: Tienes en mente la estrategia ideal para recuperar el control de esa gestión laboral que preocupa a todo tu entorno. Solo tienes que convencer de tus ideas y para eso no debes de imponerte.

Sagitario: Te sientes preocupado por un problema laboral que no puedes resolver. Hoy conversarás con una amistad que te ayudará a idear planes estratégicos e inteligentes. Todo se resolverá.

Capricornio: El ambiente laboral podría ser un tanto hostil por diferencias y malos entendidos con compañeros. Conviene ser prudente y cordial con todos para evitar mayores tensiones o rivalidades.

Acuario: Es posible que decidas cortar de manera categórica con alianzas, contratos o vínculos laborales que no están siendo positivos. Tómate tu tiempo para evaluar y no actúes de manera precipitada.

Piscis: Luego de analizar los pros y contras decides buscar nuevas alternativas laborales. Viene un tiempo de búsqueda que traerá finalmente sus frutos. Las ofertas que encontrarás serán muy favorables.

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