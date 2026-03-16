➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de marzo, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval, en su horóscopo de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, con orientaciones sobre el amor, la salud y el trabajo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué energías influirán en su jornada. Las proyecciones del día invitan a analizar con calma cada situación, aprovechar las oportunidades que aparezcan o actuar con prudencia frente a posibles retos. Cada signo encontrará señales que le ayudarán a tomar decisiones y encaminar mejor sus planes.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 16 de marzo?

Aries: Te encargarán una labor de gran responsabilidad. Tienes la capacidad para enfrentar el reto y tener excelentes resultados. En el amor, esa persona te buscará y expresará sus sentimientos.

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Tauro: Tienes que ordenar documentos, ver facturas o gestionar un trámite. Concéntrate para evitar cualquier confusión. En el amor, ha llegado el momento de escucharse mutuamente y conciliar.

Géminis: Te unirás con otras personas y lograrán resolver ese problema laboral que se ha presentado. En el amor, el temor a acercarte a esa persona te haría parecer indiferente a ella. Cuidado.

Cáncer: El saber que otras personas intentan competir contigo te hará recuperar concentración y dedicarte con más constancia a tu trabajo. En el amor, ese alejamiento fue necesario. No te lamentes.

Leo: Las reparaciones y arreglos que quieres hacer en casa sobrepasan el presupuesto que tienes en mente. Espera otro momento para realizarlo. En el amor, ya no estás mostrando el interés de antes.

Virgo: Estarás pendiente de un tema a nivel familiar que te preocupaba. La colaboración de los tuyos será clave para que todo se pueda resolver. En el amor, esa persona te desea y lo demostrará.

Libra: Hay intrigas y comentarios negativos a tu alrededor. Sé muy cuidadoso de las cosas que digas o comentes. En el amor, acercarte y volverte a alejar hacen que esa persona desconfíe. Reflexión.

Escorpio: Tienes en mente la estrategia ideal para recuperar el control de esa gestión laboral que preocupa a todo tu entorno. Solo tienes que convencer de tus ideas y para eso no debes de imponerte.

Sagitario: Te sientes preocupado por un problema laboral que no puedes resolver. Hoy conversarás con una amistad que te ayudará a idear planes estratégicos e inteligentes. Todo se resolverá.

Capricornio: El ambiente laboral podría ser un tanto hostil por diferencias y malos entendidos con compañeros. Conviene ser prudente y cordial con todos para evitar mayores tensiones o rivalidades.

Acuario: Es posible que decidas cortar de manera categórica con alianzas, contratos o vínculos laborales que no están siendo positivos. Tómate tu tiempo para evaluar y no actúes de manera precipitada.

Piscis: Luego de analizar los pros y contras decides buscar nuevas alternativas laborales. Viene un tiempo de búsqueda que traerá finalmente sus frutos. Las ofertas que encontrarás serán muy favorables.