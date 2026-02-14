Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 14 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Este sábado 14 de febrero de 2026, Mhoni Vidente revela sus predicciones, anunciando un día propicio para reflexionar, dialogar con sinceridad y dar impulso a nuevos proyectos. Entérate qué sorpresas trae el horóscopo de hoy para ti.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 13 de febrero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.
A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.
TE RECOMENDAMOS
¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, sábado 14 de febrero
- Aries: Hoy te sentirás con ganas de hacer algo diferente y salir de la rutina. En el amor, te conviene bajar un poquito la intensidad y escuchar más. En lo laboral, tu iniciativa será clave para resolver un pendiente que otros están evitando. En lo emocional, evita discutir por orgullo: hoy el cariño vale más.
- Tauro: Este sábado te trae calma, pero también una necesidad fuerte de seguridad emocional. Si tienes pareja, es un buen día para hablar de futuro sin miedo. Si estás soltero/a, alguien podría demostrar interés de manera discreta, pero sincera. También es un día ideal para darte un gusto y consentirte.
- Géminis: Tu mente estará rapidísima, pero tu corazón puede andar algo confuso. Hoy te conviene no jugar con indirectas: lo mejor será hablar claro. En lo social, brillas muchísimo y podrías recibir una invitación inesperada. Aprovecha el día para reconectar con alguien que extrañas.
- Cáncer: Hoy estás más sensible de lo normal, y eso no es malo: te ayuda a sentir más profundo. En el amor, si algo te duele, exprésalo sin drama. En el trabajo o asuntos personales, podrías recibir una respuesta que estabas esperando. Date espacio para descansar: tu energía lo necesita.
- Leo: Este sábado te devuelve el brillo y las ganas de celebrar. En el amor, hoy podrías vivir un momento muy especial si te dejas sorprender. En lo económico, evita compras impulsivas por emoción o por “querer impresionar”. Recuerda: tu presencia ya impacta sin esfuerzo.
- Virgo: Tu energía está muy enfocada en ordenar, mejorar y corregir… pero hoy toca disfrutar también. En el amor, no analices tanto: siente. En temas personales, una conversación honesta puede darte paz y cerrar un ciclo. Buen día para hacer planes pequeños, pero significativos.
- Libra: Hoy te favorece muchísimo el romance, la armonía y los detalles lindos. Si tienes pareja, es un día perfecto para reconectar con ternura. Si estás soltero/a, podrías cruzarte con alguien que te atrae de inmediato. También es un buen día para darte amor propio sin depender de nadie.
- Escorpio: Tu intensidad emocional hoy está en su punto más fuerte. En el amor, podrías sentir celos o inseguridad: respira antes de reaccionar. En lo laboral, tienes claridad para tomar una decisión importante. Este sábado te invita a soltar control y confiar un poquito más.
- Sagitario: Hoy el universo te pide disfrutar, reír y salir de lo cotidiano. En el amor, tu energía aventurera puede encender una conexión muy bonita. En lo personal, es buen momento para reconectar con amistades que te hacen bien. Evita prometer algo que luego no podrás cumplir.
- Capricornio: Este sábado viene con estabilidad y una sensación de claridad interna. En el amor, hoy te conviene mostrar sentimientos sin tanta reserva. En lo laboral, podrías avanzar en algo que parecía estancado. Recuerda que también mereces descanso: no todo es productividad.
- Acuario: Hoy estás magnético/a, creativo/a y con ganas de conectar desde lo auténtico. En el amor, tu forma diferente de amar será tu mayor encanto. En lo social, podrías recibir un mensaje inesperado que te mueva el corazón. No tengas miedo de expresar lo que sientes.
- Piscis: Este sábado te pone muy romántico/a y soñador/a. En el amor, podrías sentir una conexión profunda con alguien, incluso con pocas palabras. En lo emocional, es un buen día para sanar algo del pasado y soltar culpas. Tu intuición está altísima: hazle caso.