Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Este viernes 13 de febrero de 2026, Mhoni Vidente revela sus predicciones, anunciando un día propicio para reflexionar, dialogar con sinceridad y dar impulso a nuevos proyectos. Entérate qué sorpresas trae el horóscopo de hoy para ti

Conoce el horóscopo de hoy, 13 de febrero de Mhoni Vidente.
Conoce el horóscopo de hoy, 13 de febrero de Mhoni Vidente. | Foto: Composición LR

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, viernes 13 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva YorkTexas Arizona.



Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, viernes 13 de febrero

Aries

Hoy vas a sentir que todo avanza rápido… y sí, pero no te aceleres. Es un día ideal para resolver un problema que venía repitiéndose. Amor: Una conversación sincera te acerca más. Dinero: Buen momento para negociar o pedir algo que mereces. Salud: Baja el estrés con movimiento o ejercicio. Tu carácter te abrirá puertas, pero recuerda que no siempre se gana imponiéndose. Si controlas tu impulsividad, el día termina a tu favor.

Tauro

Este viernes te pide paciencia. Puede haber cambios de último momento, pero no son negativos: solo te están moviendo hacia algo mejor. Amor: Si estás en pareja, evita discutir por cosas pequeñas.Dinero: No gastes por impulso. Salud: Descanso y buena hidratación. Hoy conviene escuchar más de lo que hablas, porque alguien puede darte un consejo valioso. Lo que parecía estancado empieza a destrabarse.

Géminis

Tu mente está rápida y creativa. Aprovecha para escribir, planear, comunicar o proponer ideas. Hoy puedes brillar si te atreves. Amor: Coqueteo, mensajes y sorpresas. Dinero: Oportunidad para mejorar ingresos. Salud: Evita saturarte de pendientes. Una noticia o llamada inesperada puede cambiar tu humor para bien. No te guardes lo que quieres decir: hoy tu palabra tiene poder.

Cáncer

Hoy podrías estar más sensible de lo normal, pero eso no es malo: tu intuición está finísima. Confía en lo que sientes. Amor: No guardes lo que te pesa. Dinero: Mantén el control de tus cuentas. Salud: Cuida tu energía emocional. Este viernes es perfecto para cerrar un tema pendiente con alguien importante. Si te das un momento de calma, verás todo con más claridad.

Leo

Es un día para tomar el mando. Si estabas esperando una señal, aquí está: muévete. Tu presencia será clave en el trabajo o en tu entorno. Amor: Alguien te mira más de lo que crees. Dinero: Buen día para cerrar acuerdos. Salud: Evita el exceso de café o desvelos. Tu carisma hoy se nota el doble, así que úsalo a tu favor. Solo evita caer en orgullo: pedir ayuda también es liderazgo.

Virgo

Este viernes te pide soltar el perfeccionismo. No todo tiene que estar impecable para avanzar. Hoy lo “suficientemente bueno” es más que suficiente. Amor: Deja de analizar tanto y disfruta. Dinero: Ordena gastos y pendientes. Salud: Cuida tu estómago. Una decisión pequeña te puede ahorrar un problema grande. No te exijas tanto: hoy el universo te pide flexibilidad.

Libra

Hoy te toca equilibrar. Puede haber tensión entre lo que quieres y lo que otros esperan de ti. Recuerda: tu paz no se negocia. Amor: Aclara lo que sientes sin miedo. Dinero: Evita prestar dinero. Salud: Respiración, pausa, calma. Este viernes te favorece para arreglar un malentendido o retomar una conexión. Lo que hagas desde la serenidad te saldrá mejor.

Escorpio

Día poderoso para ti. Tu magnetismo está alto y tu intuición también. Si algo te vibra raro, probablemente tienes razón. Amor: Pasión intensa… pero cuidado con los celos. Dinero: Buen momento para decisiones estratégicas. Salud: Descarga tensión con actividad física. Hoy puedes descubrir una verdad que te libera y te da ventaja. No reacciones desde el impulso: actúa desde la inteligencia.

Sagitario

Hoy tu energía se enciende y te dan ganas de hacer mil cosas. Perfecto, pero no te disperses: enfócate en lo que realmente importa. Amor: Alguien puede sorprenderte con una confesión. Dinero: Evita compras innecesarias. Salud: Cuida tu espalda y postura. Este viernes trae oportunidades para moverte, viajar o planear algo grande. Si escuchas tu intuición, sabrás qué camino elegir.

Capricornio

Este viernes te impulsa a pensar en el futuro. Buen día para organizar, planear y poner límites claros. Amor: No seas tan duro contigo ni con otros. Dinero: Avances en un tema laboral. Salud: Prioriza dormir mejor. Hoy una persona puede reconocer tu esfuerzo, incluso si no lo dice directamente. No cargues con todo: delegar también es avanzar.

Acuario

La vibra del día te favorece. Hoy puedes tener una idea brillante o una noticia inesperada que cambia el panorama. Amor: Conexiones interesantes, incluso por redes. Dinero: Momento ideal para proponer proyectos. Salud: Evita saturarte mentalmente. Este viernes te pide confiar más en ti y en tu creatividad. Lo diferente que eres no es un problema: hoy es tu superpoder.

Piscis

Este viernes trae emociones profundas. Es un día para sanar, cerrar ciclos y conectar con tu lado más espiritual. Amor: Romántico, pero evita idealizar. Dinero: Mantén orden y evita deudas. Salud: Tu cuerpo pide descanso. Hoy un sueño, una señal o una coincidencia puede decirte más de lo que imaginas. Si te das espacio para sentir, encontrarás respuestas.

