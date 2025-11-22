HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 22 de noviembre, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 22 de noviembre. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de HOY, 22 de noviembre.
Lee el horóscopo de HOY, 22 de noviembre. | Foto: La República

Este sábado 22 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

Aries

Aunque no te conviene decir todo lo que sabes, lo correcto no será mentirle a esa persona que es tan importante para ti. Decir algo falso te enredaría y traería problemas posteriores. Evítalo.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ MIS PADRES SON ASÍ? LA CARTA ASTRAL LO REVELA | ASTROMOOD

Tauro

Tienes muchos planes y posibilidades para pasar un excelente fin de semana, pero el cansancio o el aburrimiento podrían ganarte. No lo permitas y asiste a ese encuentro con tus amistades.

Géminis

No le temes a los desafíos, esta tendencia te llevaría a iniciar proyectos y actividades en donde asumas ciertos riesgos. No obstante, conviene ser cauto y evitar siempre la precipitación.

Cáncer

Una amistad que se caracteriza por su optimismo y jovialidad te convencerá para realizar juntos ese paseo que tantas veces has postergado. Anímate. La pasarás muy bien. No te arrepentirás. 

Leo

Vas a convencer a los tuyos en realizar una actividad que te genera mucha emoción. Será una tarde divertida y de un grato compartir. En el amor, cuida tus palabras. Esa persona es muy sensible.

Virgo

Verás los problemas que se presenten de una manera poco convencional, lo que te permitirá solucionarlo todo de manera creativa. Es posible que decidas retomar actividades deportivas.

Libra

No te precipites por emoción o entusiasmo. Es posible que te comprometas en algo y luego, al analizarlo un poco más, no lo veas tan conveniente y cambies de parecer. Sé muy reflexivo.

Escorpio

Esa persona que llama tu atención es un tanto contradictoria. Hoy gusta de algo y mañana no. Antes de tomar la iniciativa sigue conociéndola. Es posible que realices un viaje corto.

Sagitario

Una conversación tranquila con un familiar puede transformarse en un debate acalorado. Tú puedes evitarlo. Recibirás un dinero. No gastes y ahorra. En pocos días lo necesitarás.

Capricornio

No es el momento ideal para que aclares temas sensibles con tu pareja. La falta de compresión se haría presente y ambos podrías llegar a extremos. Dale unos días y podrá reflexionar.

Acuario

Has estado descuidando asuntos en el hogar y ahora te darás un tiempo para organizar todo lo pendiente en casa. Tu entorno colaborará para este fin. Cuida tu carácter, no te trates de imponerte.

Piscis

A pesar de la pasión y el deseo que sientes por esa persona, no cederás a sus encantos hasta que te brinde real seguridad y confianza. Te darás un tiempo para el cuidado de tu imagen personal.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025