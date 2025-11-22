➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 22 de noviembre, según Jhan Sandoval
El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 22 de noviembre. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
Este sábado 22 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
Aries
Aunque no te conviene decir todo lo que sabes, lo correcto no será mentirle a esa persona que es tan importante para ti. Decir algo falso te enredaría y traería problemas posteriores. Evítalo.
TE RECOMENDAMOS
¿POR QUÉ MIS PADRES SON ASÍ? LA CARTA ASTRAL LO REVELA | ASTROMOOD
Tauro
Tienes muchos planes y posibilidades para pasar un excelente fin de semana, pero el cansancio o el aburrimiento podrían ganarte. No lo permitas y asiste a ese encuentro con tus amistades.
Géminis
No le temes a los desafíos, esta tendencia te llevaría a iniciar proyectos y actividades en donde asumas ciertos riesgos. No obstante, conviene ser cauto y evitar siempre la precipitación.
Cáncer
Una amistad que se caracteriza por su optimismo y jovialidad te convencerá para realizar juntos ese paseo que tantas veces has postergado. Anímate. La pasarás muy bien. No te arrepentirás.
Leo
Vas a convencer a los tuyos en realizar una actividad que te genera mucha emoción. Será una tarde divertida y de un grato compartir. En el amor, cuida tus palabras. Esa persona es muy sensible.
Virgo
Verás los problemas que se presenten de una manera poco convencional, lo que te permitirá solucionarlo todo de manera creativa. Es posible que decidas retomar actividades deportivas.
Libra
No te precipites por emoción o entusiasmo. Es posible que te comprometas en algo y luego, al analizarlo un poco más, no lo veas tan conveniente y cambies de parecer. Sé muy reflexivo.
Escorpio
Esa persona que llama tu atención es un tanto contradictoria. Hoy gusta de algo y mañana no. Antes de tomar la iniciativa sigue conociéndola. Es posible que realices un viaje corto.
Sagitario
Una conversación tranquila con un familiar puede transformarse en un debate acalorado. Tú puedes evitarlo. Recibirás un dinero. No gastes y ahorra. En pocos días lo necesitarás.
Capricornio
No es el momento ideal para que aclares temas sensibles con tu pareja. La falta de compresión se haría presente y ambos podrías llegar a extremos. Dale unos días y podrá reflexionar.
Acuario
Has estado descuidando asuntos en el hogar y ahora te darás un tiempo para organizar todo lo pendiente en casa. Tu entorno colaborará para este fin. Cuida tu carácter, no te trates de imponerte.
Piscis
A pesar de la pasión y el deseo que sientes por esa persona, no cederás a sus encantos hasta que te brinde real seguridad y confianza. Te darás un tiempo para el cuidado de tu imagen personal.