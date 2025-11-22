➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 22 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este sábado 22 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

Aries

Aunque no te conviene decir todo lo que sabes, lo correcto no será mentirle a esa persona que es tan importante para ti. Decir algo falso te enredaría y traería problemas posteriores. Evítalo.

Tauro

Tienes muchos planes y posibilidades para pasar un excelente fin de semana, pero el cansancio o el aburrimiento podrían ganarte. No lo permitas y asiste a ese encuentro con tus amistades.

Géminis

No le temes a los desafíos, esta tendencia te llevaría a iniciar proyectos y actividades en donde asumas ciertos riesgos. No obstante, conviene ser cauto y evitar siempre la precipitación.

Cáncer

Una amistad que se caracteriza por su optimismo y jovialidad te convencerá para realizar juntos ese paseo que tantas veces has postergado. Anímate. La pasarás muy bien. No te arrepentirás.

Leo

Vas a convencer a los tuyos en realizar una actividad que te genera mucha emoción. Será una tarde divertida y de un grato compartir. En el amor, cuida tus palabras. Esa persona es muy sensible.

Virgo

Verás los problemas que se presenten de una manera poco convencional, lo que te permitirá solucionarlo todo de manera creativa. Es posible que decidas retomar actividades deportivas.

Libra

No te precipites por emoción o entusiasmo. Es posible que te comprometas en algo y luego, al analizarlo un poco más, no lo veas tan conveniente y cambies de parecer. Sé muy reflexivo.

Escorpio

Esa persona que llama tu atención es un tanto contradictoria. Hoy gusta de algo y mañana no. Antes de tomar la iniciativa sigue conociéndola. Es posible que realices un viaje corto.

Sagitario

Una conversación tranquila con un familiar puede transformarse en un debate acalorado. Tú puedes evitarlo. Recibirás un dinero. No gastes y ahorra. En pocos días lo necesitarás.

Capricornio

No es el momento ideal para que aclares temas sensibles con tu pareja. La falta de compresión se haría presente y ambos podrías llegar a extremos. Dale unos días y podrá reflexionar.

Acuario

Has estado descuidando asuntos en el hogar y ahora te darás un tiempo para organizar todo lo pendiente en casa. Tu entorno colaborará para este fin. Cuida tu carácter, no te trates de imponerte.

Piscis

A pesar de la pasión y el deseo que sientes por esa persona, no cederás a sus encantos hasta que te brinde real seguridad y confianza. Te darás un tiempo para el cuidado de tu imagen personal.