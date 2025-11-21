Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente reveló las predicciones del horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025, destacando la importancia de crear espacios para el diálogo honesto, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde fuentes o lugares inesperados.

A raíz de los recientes cambios energéticos, la vidente indicó que esta fecha es propicia para tomar decisiones clave que podrían representar un antes y un después en el ámbito personal y profesional. Asimismo, aconsejó soltar cargas emocionales del pasado, confiar en la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que sigue resonando con fuerza entre sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 21 de noviembre