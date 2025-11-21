HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy en Perú para este viernes 21 de noviembre de 2025, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. El día se perfila como determinante para tomar decisiones relevantes.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 21 de noviembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 21 de noviembre.

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente reveló las predicciones del horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025, destacando la importancia de crear espacios para el diálogo honesto, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde fuentes o lugares inesperados.

A raíz de los recientes cambios energéticos, la vidente indicó que esta fecha es propicia para tomar decisiones clave que podrían representar un antes y un después en el ámbito personal y profesional. Asimismo, aconsejó soltar cargas emocionales del pasado, confiar en la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que sigue resonando con fuerza entre sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 21 de noviembre

  • Aries: Tu intuición estará muy activa hoy, impulsándote a retomar proyectos o sueños personales gracias a una idea o mensaje inspirador.
  • Tauro: Hoy es un buen momento para organizar tus finanzas y establecer límites que protejan tu bienestar, mientras asuntos familiares comienzan a estabilizarse.
  • Géminis: La comunicación será clave hoy para resolver temas pendientes y aprovechar oportunidades inesperadas; tu curiosidad te guiará por el camino correcto.
  • Cáncer: Hoy es ideal para desconectar, evitar cargas externas y liberar emociones a través de la introspección y la creatividad.
  • Leo: Tu creatividad y energía atraerán oportunidades laborales y reconocimientos que pueden abrirte nuevas puertas.
  • Virgo: La organización te permitirá avanzar y destacar al detectar errores clave, pero es importante que también descanses para evitar el agotamiento.
  • Libra: La energía lunar favorece tu equilibrio y te impulsa a romper la rutina con propuestas o encuentros que pueden volverse significativos si actúas con diplomacia.
  • Escorpio: El final de este ciclo te brinda claridad para soltar lo innecesario, renovar tu energía y tomar decisiones emocionales importantes.
  • Sagitario: Con el inicio de tu temporada cerca, llega inspiración y noticias que marcan nuevos comienzos; es el momento ideal para planear metas con entusiasmo.
  • Capricornio: Tu esfuerzo disciplinado empieza a dar resultados, y podrías recibir reconocimiento; mantén el enfoque, estás cerca de un gran logro.
  • Acuario: Este viernes tu intuición y creatividad social se activan, favoreciendo la colaboración y nuevas formas de ver una situación.
  • Piscis: Tu sensibilidad y percepción emocional se intensifican, favoreciendo cierres, nuevas prácticas espirituales y vínculos afectivos profundos.
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025