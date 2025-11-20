HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este jueves 20 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones clave para los doce signos del zodiaco en amor, salud y trabajo, ayudando a tomar decisiones importantes.

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de noviembre, según Jhan Sandoval.
HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de noviembre, según Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR.

Este jueves 20 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre?

  • Aries: Termina ese tiempo de estancamiento y espera. Llegan noticias favorables a nivel laboral, posiblemente el inicio de un proyecto o una propuesta de trabajo. Todo cambiará de manera positiva.
  • Tauro: No te alejes de esa persona que intenta orientarte. Hacer las cosas a tu manera, sin seguir las pautas de alguien con mayor experiencia, podría conducirte a confusiones que compliquen tus procesos.
  • Géminis: Esa idea que pensabas imposible de aterrizar empieza a cobrar forma y estructura gracias a los apoyos que surgirán. Todo empieza a encaminarse de manera positiva en lo profesional.
  • Cáncer: Cambia el escenario al que estás habituado en lo laboral. Deberás de unir fuerzas con otras personas. Es un tiempo donde el trabajo en equipo será clave. Adáptate y continuará tu crecimiento.
  • Leo: Esas confusiones y temores que tenías respecto a tu vida profesional quedan en el pasado. Recibirás orientación que será clave para volver a encaminarte. En adelante, tomarás decisiones acertadas.
  • Virgo: Aunque esa persona pretenda acercarse intentando excusar sus errores y pidiéndote disculpas, aún no te sientes capaz de perdonarlo y decidirás alejarte. El tiempo te ayudará a sanar heridas.
  • Libra: Confías mucho en el éxito de un proyecto que podría tener un mal destino. Cuida tus finanzas y no creas en nada que no puedas comprobar con hechos o datos. No es un tiempo para invertir.
  • Escorpio: Ese dinero que necesitas aún no llegaría y es posible que este retraso esté complicando algunos pagos o compras que tenías programados. Sé paciente, en pocos días todo se resolverá con éxito.
  • Sagitario: Ante una cancelación de proyecto que parecía tener sostenibilidad y éxito, deberás de improvisar soluciones y tendrás que actuar con estrategia y prontitud. Gracias a tu eficacia todo lo manejarás.
  • Capricornio: Te ha costado aceptar el final de esa actividad que por tanto tiempo conservaste. El cerrar un ciclo te permitirá mirar nuevas opciones y estás, no están muy lejos. Prepárate para lo nuevo.
  • Acuario: No estarías de acuerdo con el dinero que recibirías de una actividad realizada. Es posible que la suma no sea la pactada en el acuerdo y te sentirías en el derecho de reclamar. Mantén el diálogo.
  • Piscis: Confías mucho en la labor que has realizado, pero es posible que no tenga una aprobación inmediata, puesto que será observada por una persona de visión crítica y perfeccionista. Paciencia.
