HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 21 de noviembre. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de noviembre.
HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de noviembre. | Foto: La República

Los astros traen este viernes 21 de noviembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

Aries

Has estado disperso y dividido entre actividades laborales y otros temas que no son trascendentes. Hoy tu atención volverá a ser total y gracias a tu perseverancia lograrás destacar. 

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Tauro

Tienes en mente realizar cambios en el hogar. No te faltará dinero ni tiempo para que todo se concrete y de manera exitosa. En el amor, aunque se resista, esa persona finalmente te buscará.

Géminis

Estás mentalizando en recuperar a tu pareja y no te faltarán ideas ni estrategia para poder hacerlo realidad. Solo evita prometer lo que no puedas cumplir. Demuestra reflexión y madurez.

Cáncer

Un compañero con mala intención aprovechará cualquier descuido tuyo para sacar ventaja. Condúcete con mucha prudencia. En el amor, dialoga y no te dejes llevar por tus emociones.

Leo

Los problemas familiares que has tenido se deben a mala comunicación con tus seres queridos. Ahora que todo ha mejorado trata de acercarte más a los tuyos y a entender sus necesidades.

Virgo

Pondrás en orden acuerdos, pactos de tipo laboral y es posible que todo esto sea firmado y acordando legalmente. Será un día ideal para el comercio, las ventas o realizar algún tipo de intercambio.

Libra

Estás pensando en cosas que han sido dolorosas, pero ya están quedando en el pasado y recordarlas solo te hace sufrir. Ya no rememores el pasado y haz el esfuerzo de liberarte, será lo mejor. 

Escorpio

Ahora que has superado la mayoría de obstáculos verás tus objetivos al alcance de tus manos. Será un día exitoso profesionalmente. En el amor, sé más entregado y acércate a esa persona.

Sagitario

Confías en tus habilidades y conocimientos, este buen manejo de tus herramientas te hará culminar con todo lo pendiente y de manera exitosa. Es posible que asistas a un evento social.

Capricornio

No hagas una interpretación superficial de lo que estás observando en tu pareja. Sus molestias son verdaderas y necesitas atender sus reclamos si lo que deseas es conservar tu relación. 

Acuario

Tus ideas y estrategias brillarán. Hoy lograrás avanzar profesionalmente alcanzando todas las metas que te han encomendado. Si tienes en mente iniciar un negocio, hazlo, no te arrepentirás.

Piscis

Tienes que adaptarse y ser muy flexible si deseas mejorar la relación con las personas que se han integrado a tu grupo laboral. Ajustarte a las circunstancias te permitirá crecer profesionalmente.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025