➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval
Este 30 de septiembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el destino en amor, trabajo y salud.
Este 30 de septiembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre?
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: Tienes gestiones que están pendientes y no las resuelves por dudas o falta de información. Ha llegado el momento de solicitar asesoría especializada para que encuentres pronto el camino adecuado.
- Tauro: Estás muy cerca de culminar labores que te generaron muchas tensiones. No obstante, aún hay detalles que dilatarán el resultado final. Sé paciente y constante, lo mejor está por llegar.
- Géminis: Hoy te relacionarás con una persona que mezcla sus emociones en asuntos laborales. Es importante que cuides tus palabras para que puedas evitar discrepancias. Maneja la inteligencia emocional.
- Cáncer: Tienes que negociar asuntos económicos muy importantes. Es posible que estos estén relacionados a un préstamo que luego condicionará tu economía. Evita riesgos y analiza bien tus decisiones.
- Leo: Alguna decepción o un sentimiento de pérdida estaría nublando tu mente, lo que no te permite actuar de manera racional e inteligente. Deja de contemplar todo desde lo emocional, sé más práctico.
- Virgo: Aún guardas cierto resentimiento a esa persona y esto podría conducirte a decir cosas que conviene callar. Es posible que tus comentarios trasciendan y sean motivo de mayores problemas, evítalo.
- Libra: Está siendo evidente los descuidos de un compañero con quien tienes que desarrollar algunas actividades. Tienes que establecer condiciones y ser muy exigente si deseas avanzar sin errores.
- Escorpio: Piensas destinar un dinero a realizar pagos o compras que no habías previsto. Pero es posible que un familiar no esté de acuerdo. No discutas y trata de dialogar, si lo haces llegarán a un acuerdo.
- Sagitario: No pierdas la paciencia ni intentes acelerar procesos que aún seguirán tomando su tiempo. Ir en contra de las reglas te llevaría a desaciertos que podrían generarte pérdidas. Precaución.
- Capricornio: La buena comunicación que tienes con esa persona y la transparencia que demuestra está generando sentimientos especiales en ti. No obstante, conviene ser paciente y esperar.
- Acuario: Hoy recibirás muestras de afecto de tu círculo más cercano. Se irán borrando de tu rostro esas expresiones de tristeza que tenías. Hoy vivirás un día tranquilo, lleno de amor y serenidad.
- Piscis: Esa persona que quieres tiene dudas de tus sentimientos. Hoy te buscará y será necesario que expreses con más claridad tus intenciones. De esa manera borrarás sus miedos e inseguridades.