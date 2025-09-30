HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Este 30 de septiembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el destino en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de hoy, 30 de septiembre, por Jhan Sandoval.
Horóscopo de hoy, 30 de septiembre, por Jhan Sandoval. | Foto: composición LR

Este 30 de septiembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre?

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Tienes gestiones que están pendientes y no las resuelves por dudas o falta de información. Ha llegado el momento de solicitar asesoría especializada para que encuentres pronto el camino adecuado.
  • Tauro: Estás muy cerca de culminar labores que te generaron muchas tensiones. No obstante, aún hay detalles que dilatarán el resultado final. Sé paciente y constante, lo mejor está por llegar.
  • Géminis: Hoy te relacionarás con una persona que mezcla sus emociones en asuntos laborales. Es importante que cuides tus palabras para que puedas evitar discrepancias. Maneja la inteligencia emocional.
  • Cáncer: Tienes que negociar asuntos económicos muy importantes. Es posible que estos estén relacionados a un préstamo que luego condicionará tu economía. Evita riesgos y analiza bien tus decisiones.
  • Leo: Alguna decepción o un sentimiento de pérdida estaría nublando tu mente, lo que no te permite actuar de manera racional e inteligente. Deja de contemplar todo desde lo emocional, sé más práctico.
  • Virgo: Aún guardas cierto resentimiento a esa persona y esto podría conducirte a decir cosas que conviene callar. Es posible que tus comentarios trasciendan y sean motivo de mayores problemas, evítalo.
  • Libra: Está siendo evidente los descuidos de un compañero con quien tienes que desarrollar algunas actividades. Tienes que establecer condiciones y ser muy exigente si deseas avanzar sin errores.
  • Escorpio: Piensas destinar un dinero a realizar pagos o compras que no habías previsto. Pero es posible que un familiar no esté de acuerdo. No discutas y trata de dialogar, si lo haces llegarán a un acuerdo.
  • Sagitario: No pierdas la paciencia ni intentes acelerar procesos que aún seguirán tomando su tiempo. Ir en contra de las reglas te llevaría a desaciertos que podrían generarte pérdidas. Precaución.
  • Capricornio: La buena comunicación que tienes con esa persona y la transparencia que demuestra está generando sentimientos especiales en ti. No obstante, conviene ser paciente y esperar.
  • Acuario: Hoy recibirás muestras de afecto de tu círculo más cercano. Se irán borrando de tu rostro esas expresiones de tristeza que tenías. Hoy vivirás un día tranquilo, lleno de amor y serenidad.
  • Piscis: Esa persona que quieres tiene dudas de tus sentimientos. Hoy te buscará y será necesario que expreses con más claridad tus intenciones. De esa manera borrarás sus miedos e inseguridades.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 28 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 28 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 28 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota