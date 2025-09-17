HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 17 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente compartió su horóscopo para el 17 de septiembre, enfatizando el cierre de etapas y la apertura a nuevos proyectos. Mantener la calma ante lo inesperado será esencial.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 17 de septiembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 17 de septiembre. | Foto: Composición LR.

La famosa vidente cubana Mhoni Vidente ha compartido su horóscopo hoy para este miércoles 17 de septiembre, resaltando el cierre de etapas, la apertura a nuevos proyectos y la importancia de mantener la calma ante lo inesperado. Según explicó, tras los recientes cambios energéticos, esta fecha será clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el sentimental

Además, instó a dejar atrás el pasado, confiar en la intuición y dar espacio a lo positivo, un mensaje que conectó con miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Estos días te verás beneficiado con  buenas energías, aprovecha para tener claridad  en tus pensamientos y recuerda que no debes ser tan confiado.   
  • Tauro: Podrías enfrentar momentos complejos en el área laboral, ten cuidado con los chismes y problemas. Alguien del pasado regresa a tu vida, confía en tu intuición. 
  • Géminis: Las  cartas te aconsejan ser menos rencoroso, dejar los problemas en  el pasado y  evitar energías negativas. Reconecta con aquellas personas importantes como la familia. 
  • Cáncer: Debes aprender a tener más control en tus emociones, pues llegarán a ti nuevos desafíos que te harán sentir como en una ruleta rusa. Suelta las cosas del pasado y aventúrate a otras experiencias.
  • Leo: Aprovecha estos días para compartir con tu familia y reconectar con  energías positivas. La suerte estará a tu favor, se visualiza  la llegada de dinero extra y propuestas laborales que te sorprenderán. 
  • Virgo: Te encuentras en tu era, querido Virgo, aprovecha para atraer las buenas energías a tu vida. En el amor tendrás una buena racha, pues se avecina una propuesta.
  • Libra: Es momento de disfrutar más del momento, dejar atrás las cosas del pasado y tener cuidado con la gente que te rodea. Confía en tu intuición, pues muy pronto tendrás una nueva propuesta.
  • Escorpio: Tendrás días llenos de mucho trabajo, ten cuidado con la sobrecarga y el estrés. Las cartas te aconsejan buscar actividades que te den tranquilidad, debes pensar más en tu salud. 
  • Sagitario: Estos días podrías enfrentarte a diversos conflictos, trata de que nada te afecte y evita los malos entendidos. Recuerda priorizar en ti, pues es importante dedicarte tiempo. 
  • Capricornio: Es  momento de mantener tu mente en orden, no dejes de lados tus prioridades. Las cartas te aconsejan tener cuidado con problemas y posible traiciones.
  • Acuario: Enfrentas momentos de cambios, las cartas te recomiendan evolucionar y tratar de tomar nuevas oportunidades. Si estás en pareja, evita los conflictos y malos entendidos. 
  • Piscis: Tendrás días de mucho trabajo, de momentos de estrés y conflictos en el trabajo. Aprende a ser más discreto con tus proyectos, cuida a quién le cuentas tus sueños.  
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 16 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 16 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 14 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 14 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 16 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota